22 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Güneş, Yay burcuna geçiyor. Son tutulmaya da gün sayıyor. 21 Aralık 1977 doğumlu haritasında Yay Stelyumu olan Macron, İngiltere'ye kafa tutmaya devam ederken, Avrupa ülkelerinin diplomasiden uzak tavırları soğuk savaş günlerini hatırlatacak.
21 Mart - 19 Nisan
Koç
AY'IN bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.
20 Nisan - 20 Mayıs
Boğa
BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.