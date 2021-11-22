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    • Burçlar
    • 22.11.2021 08:45
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    • 22.11.2021 08:49
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    22 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    22 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları... 22 Kasım 2021 Pazartesi günlük burç yorumları! Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu kadın ve erkekler her sabah güne burç yorumlarıyla başlıyor. Bugün hangi burcu nelerin beklediği merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında hangi burcun şanslı olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. İşte 22 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...

    Gelecek planlarınız artıyor!

    Astrogündem: Güneş, Yay burcuna geçiyor. Son tutulmaya da gün sayıyor. 21 Aralık 1977 doğumlu haritasında Yay Stelyumu olan Macron, İngiltere'ye kafa tutmaya devam ederken, Avrupa ülkelerinin diplomasiden uzak tavırları soğuk savaş günlerini hatırlatacak.

    21 Mart - 19 Nisan

    Koç

    AY'IN bulunduğu konum, orijinal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Boğa

    BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

        21 Mayıs - 21 Haziran

        İkizler

        AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişim içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı ön plana çıkaracaksınız.

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Yengeç

        AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu. İlgi alanınızda değişim içindesiniz. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Aslan

        MERKÜR'ÜN iletişim konusunda size vereceği etkiler kafanızı karıştıracaktır. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız. Ani fırsatları değerlendirme konusunda sürprizlere hazır olun.

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Başak

            YÖNETİCİ gezegeniniz Merkür'ün Akrep'te ilerlemesi, yaşama bakış açınızda ve finans konularında zor hedeflere kilitlenmenizi sağlayacak. Size katkı getirecek her türlü koşulu gözden geçirmek zorundasınız.

            23 Eylül - 22 Ekim

            Terazi

            PLANLADIĞINIZ işleriniz için yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranın.

            akrep

            23 Ekim - 21 Kasım

            Akrep

            GÜVENEBİLECEĞİNİZ bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Mars burcunuzda ilerlerken toplumsal hayatınızı canlandırabilir. Öfkelerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

                22 Kasım - 21 Aralık

                Yay

                AY karşıt burcunuz İkizler'de ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak istiyorsunuz. Birlikteliklerinizde önemli aşamalar kaydedebilmek için gerekli cesareti bulmamanız için neden yok.

                22 Aralık - 19 Ocak

                Oğlak

                MERKÜR, Akrepte ilerliyor.. Bu dönemde çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmenizde fayda var. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyecektir.

                20 Ocak - 18 Şubat

                Kova

                İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra vazgeçebilirsiniz.

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Balık

                    DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Gelecek planlarınız artıyor.
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                    Haberler Burçlar 22 Kasım 2021 Pazartesi - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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