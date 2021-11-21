21 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

Astrogündem: Gök kubbe, farklı dijital platformlarda gösterime girecek film ve dizilerin tartışmaya açılacağının altını çiziyor. 2021 yılı sonlanırken, final konuşması yapanlara da şahit olacağız.
KOÇ: SİZE destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.
BOĞA: ARKADAŞLARINIZLA bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.