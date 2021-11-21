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    • Burçlar
    • 21.11.2021 08:42
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    • 21.11.2021 08:47
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    21 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

    21 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...21 Kasım 2021 Pazar günlük burç yorumları! Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu kadın ve erkekler her sabah güne burç yorumlarıyla başlıyor. Bugün hangi burcu nelerin beklediği merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında hangi burcun şanslı olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. İşte 21 Kasım 2021 Pazar Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...

    Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız!

    Astrogündem: Gök kubbe, farklı dijital platformlarda gösterime girecek film ve dizilerin tartışmaya açılacağının altını çiziyor. 2021 yılı sonlanırken, final konuşması yapanlara da şahit olacağız.

    KOÇ: SİZE destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız. Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı bu yönde seçmek istemeniz saygı görüyor.

    BOĞA: ARKADAŞLARINIZLA bugün, ortak çalışma içinde olacağınız önemli konular gündeme gelecek. Çevrenizle yoğun iletişim içinde olacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerle takışmamaya çalışmalısınız.

        İKİZLER: İŞ ve ortaklıklar tekliflerine açıksınız.
        Onların spontane kullandıkları sözcükler sizi üzerken, canınızın sıkılmasına neden olacak ve o ana kadar aklınıza gelmeyen konuları da düşünmenize neden olacaktır.

        YENGEÇ: YENİ projeler ve yeni fikirler doğrultusunda, değişik organizasyonlar ortaya çıkarken, kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Yaşamın tadını çıkartın.

        ASLAN: KENDİNİZİ şımartın, hayatın zevklerine varın. Fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, çılgın aşk kaçamaklarına da hazırlanmalısınız. Tanıştığınız kişilere dikkat edin.

            BAŞAK: BİRİYLE özel duygular paylaşabilirsiniz.
            Arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Oysa, enerji yüklü ve güçlü bir potansiyele sahipsiniz.

            TERAZİ: KARASIZLIK anlarında arkadaşlarınızdan yardım alacaksınız. Güçlü duyguların sizi yakmasına izin vermemelisiniz. Hırslarınız yaşam akışınızı yönlendirecek. Amaçlarınıza ulaşmak için adım atacaksınız.

            AKREP: KARŞI cinsle birlikte yapacağınız çalışmalarda kendinizi güçlü hissedecek ve kişiliğinizin takdir edilmesi hoşunuza gidecek. Yaptığınız her işi ses getirirken, davranışlarınız takdir görecek.

                YAY: HAKSIZLIKLAR konusunda adaletli davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Arkadaşlarınızın gizli destekleri, sizin bilgilerinizle birleşecek ve yeni pozisyon kazandıracak çalışmalar ortaya çıkacaktır.

                OĞLAK: İÇSEL tepkilerinizi dengelemek zorundasınız.
                Bazı gizli konuların açığa çıkması çözüm yollarını da beraberinde getirecek.
                Eski hatalarınızın, tekrar sizi rahatsız etmesini engellemek sizin elinizde unutmayın.

                KOVA: RİSKLER konusunda temkinli davranmalı, öfkenizi kontrol etmelisiniz. Yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Huzursuz bir kişilik sergileyebilirsiniz.

                    BALIK: BUGÜN iletişim konusunda oldukça başarılı işler çıkaracaksınız. Çevrenizdeki iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Farklı hareket ediyor fakat, duruma hakim oluyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 21 Kasım 2021 Pazar - Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...
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