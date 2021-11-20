Günlük burç yorumları 20 Kasım 2021 Cumartesi| Elini taşın altına sokanlar üzülür! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...

Astrogündem: Merkür-Chiron iletişimi, hava yolu alanında gelişmeye çalışan Orta Doğu ülkelerinin, arayışlarını gözler önüne serecek. 1954 yılının Mart ayında Satürn – Akrep döngüsünde kurulan Kuveyt Hava Yolları gibi birçok havayolu şirketi marka birleşimine giderken farklı ortaklıklarla gündeme gelecekler.
KOÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün içindesiniz.