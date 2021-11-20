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    • Burçlar
    • 20.11.2021 08:52
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    • 20.11.2021 08:52
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    Günlük burç yorumları 20 Kasım 2021 Cumartesi| Elini taşın altına sokanlar üzülür! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...

    20 Kasım 2021 Cumartesi... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Kasım 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Kasım 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Elini taşın altına sokanlar üzülür!

    Astrogündem: Merkür-Chiron iletişimi, hava yolu alanında gelişmeye çalışan Orta Doğu ülkelerinin, arayışlarını gözler önüne serecek. 1954 yılının Mart ayında Satürn – Akrep döngüsünde kurulan Kuveyt Hava Yolları gibi birçok havayolu şirketi marka birleşimine giderken farklı ortaklıklarla gündeme gelecekler.

    KOÇ: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Kişisel deneyimlerinizi ve yeteneklerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.



    BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli ve canlı hissediyorsunuz. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Çevrenizi etkilemek için uygun bir gün içindesiniz.



        İKİZLER: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanın. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. Kazançlar konusunda güçlü destekler alacaksınız



        YENGEÇ: CANLI ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli ve başarınızı arttırmayı denemelisiniz



        ASLAN: YAKIN dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha olumlu etkilenecektir. Gizliliklerden uzak kalmanız gereken bir gün. Kendinize güvenmeyi sürdürmelisiniz.



            BAŞAK: ÇEVRESEL koşullarınız yeniden gözden geçirmelisiniz. Bir çok sorunların üst üste gelmesinden dolayı canınız çok sıkılacaktır. Oysa yaşamınızla ilgili yeni yapılanmalar sizi bekliyor.



            TERAZİ: KENDİNİZİ ortaya koymaktan korkuyor gibisiniz. İçinizdeki fırtınaları hiç kimseyle paylaşmak istemiyorsunuz. İsteklerinizi, hiç kimseyi rahatsız etmeden bertaraf edebiliyorsunuz.



            AKREP: PARTNERİNİZE haksızlık yapmama eğilimdesiniz. Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz. Dostlarınızla bir arada olmak, size iyi gelecek.



                YAY: YARATICILIĞINIZI istediğiniz gibi karşı tarafa sunup fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Sizi yargılamalarına izin vermemelisiniz.



                OĞLAK: BUGÜN, çevresel ilişkilerinizde yapılanmalar söz konusu. Ay, sosyal ilişkilerinizi olumlu etkilerken, arkadaşlarınız arasında ilginç fikirlerinizle en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.



                KOVA: FİZİKSEL özelliğinizi maddesellikle homojen bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. Fırsatları değerlendirmelisiniz. Bugün çevrenizdeki bazı kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz



                    BALIK: SEZGİLERİNİZİN sizi yorduğunu fark ediyor ve önlem almıyorsunuz. Araştırmaya yönelik davranışlarının olumlu sonuç getirmesini istiyorsanız, rahatsız olduğunuzu hissettirmemelisiniz.
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                    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 20 Kasım 2021 Cumartesi| Elini taşın altına sokanlar üzülür! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...
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