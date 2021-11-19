19 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Son 6 asrın en uzun Ay tutulmasının burçlara etkileri ne olacak? Akrep, Balık, Aslan, Kova...

Astrogündem: Bugün gerçekleşen Ay Tutulması kalplerde hissedilecek! "Su uyur, futbol uyumaz!" diyeceğiz. 1923 kuruluşlu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüpler ile olan iletişimi kopma noktasına gelecek.
KOÇ: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.
BOĞA: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.