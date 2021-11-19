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    • Burçlar
    • 19.11.2021 08:51
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    • 19.11.2021 08:53
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    19 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Son 6 asrın en uzun Ay tutulmasının burçlara etkileri ne olacak? Akrep, Balık, Aslan, Kova...

    19 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu kadın ve erkekler her sabah güne burç yorumlarıyla başlıyor. Bugün hangi burcu nelerin beklediği merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında hangi burcun şanslı olduğuna gelin hep birlikte bakalım. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. İşte 19 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...

    Bugün gerçekleşen Ay Tutulması kalplerde hissedilecek!

    Astrogündem: Bugün gerçekleşen Ay Tutulması kalplerde hissedilecek! "Su uyur, futbol uyumaz!" diyeceğiz. 1923 kuruluşlu Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüpler ile olan iletişimi kopma noktasına gelecek.

    KOÇ: PARA kazanma konusunda kişisel çabalarınızın önemi büyük. Ani gelişen şartlara karşı fırsatçı davranmak istemiyorsunuz.
    Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

    BOĞA: MADDİ konularda açılmaktan ve genişlemekten yanasınız. Partnerinizin size sunacağı tekliflerden yola çıkarak, kısa sürede istekleriniz gerçekleştireceksiniz. Bazı gecikmeler yaşayabilirsiniz.

        İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Farklı konuları savunarak, onunla ters düşebilirsiniz. Yollarla ilgili fırsatlar söz konusu.

        YENGEÇ: YATIRIMCI yönleriniz atağa kalkıyor.
        Masraflarınızı kısarak, işinizle ilgili projelerinizi genişletebilirsiniz. Bütçenizle ilgili yeni düzenlemelere gereksinme duyacaksınız.
        Fikirleriniz sürekli değişiyor.

        ASLAN: PARTNERİNİZLE aranızda istemediğiniz gerilime neden olmak istemiyorsanız, Bazı olayların duygusal boyutlarında farklı nedenler aramamalısınız. İçsel disiplininizin önemli olduğu bir gün içindesiniz.

            BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZ paylaşırken, herkesin sizi anlamasını beklemiyorsunuz.
            Olaylara mantıklı eğilmeniz, sizi farklı yapabilir fakatketum davranmanız, sizin için önemli açılımlara neden olacak.

            TERAZİ: DUYGUSAL konularda karşı tarafın düşüncelerinden etkilenmeniz yüzünden zorluklar yaşıyorsunuz. Partnerinizin sezgileriyle hareket etmekten korkmamalı ve olayları akışına bırakmalısınız.

            AKREP: KENDİNİZİ ifade etmek için her türlü fırsatın size sunulduğunu görüyorsunuz.
            Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve kişilerin tepkisini çok iyi takip ediyorsunuz.
            Yeni oluşumlar için her şey mükemmel.

                YAY: BUGÜN çevrenizle güçlü işbirliği içinde olacaksınız. Duygusal gelişiminiz için yapacağınız çalışmalarda, maddi beklentilerinde önem kazanacağını biliyor ve hedeflerinizi ona göre belirliyorsunuz.

                OĞLAK: BİREYSEL duygularınızla yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Sıradan işlerden hoşlanmadığınız için, farklı duygularınızı ortaya çıkaracak dostlarınızla bir araya gelmekten memnunluk duyacaksınız.

                KOVA: ÇEVRENİZDE size destek verecek özel dostlarınızla bir arada olacaksınız.
                Yaşam kalitenizde, belli bir ortalamanın altına düşmek istemediğiniz için, dostlarınızı da bu yönde seçmek istiyorsunuz.

                    BALIK: ÇALIŞMALARINIZLA ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız.
                    İstediğiniz başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 19 Kasım 2021 Cuma günlük burç yorumları! Son 6 asrın en uzun Ay tutulmasının burçlara etkileri ne olacak? Akrep, Balık, Aslan, Kova...
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