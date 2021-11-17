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    • Burçlar
    • 17.11.2021 08:41
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    • 17.11.2021 08:46
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    Günlük burç yorumları 17 Kasım 2021 Çarşamba | Egolarınız ön plana çıkıyor! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...

    17 Kasım 2021 Çarşamba... Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Kasım 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Kasım 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün egolarınızı ön plana çıkaracaksınız!

    Astrogündem: Mars, Uranüs'e meydan okuyor. Ülkemizin geçmişte yaşadığı siyasi olayların pişirilip önümüze tekrar getirilebileceğini işaret ediyor. Doğruları bulmak, her zamankinden daha meşakkatli olacak. Kulüp başkanlarından siyasi sloganlar duyacağız.

    KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN yapacağı sıra dışı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.

    BOĞA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Gün içinde bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.

        İKİZLER: YARATICILIĞINIZ konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Varsayımlar üzerinde fazla düşünerek zaman kaybetmemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz.

        YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Ay, kombinasyon burcunuzda ilerlerken, birçok aktivitenin içinde olacaksınız. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor.

        ASLAN: BUGÜN daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine onları sınamalısınız.

            BAŞAK: BUGÜNLERDE, düşüncelerinizde sürekli bir genişleme söz konusu. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarılı çalışmanın altına imza atacaksınız.

            TERAZİ: İŞ yaşantınızda özgür çalışmaya ihtiyacınız var. Duygusal yönlerinizi yaratıcılığınızla birleştirecek, kendinizi daha da verimli hissedeceksiniz. Bugünlerde, seyahatleriniz gündeme gelecek.

            AKREP: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve partnerinizle olan ilişkinize olumlu yansıyor.

                YAY: İLETİŞİM konusunda başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. Düşüncelerinizi süsleyerek ikna kabiliyetiniz yükseliyor.

                OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız.

                KOVA: KENDİNİZİ ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

                    BALIK: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Maddesel menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.
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                    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 17 Kasım 2021 Çarşamba | Egolarınız ön plana çıkıyor! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...
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