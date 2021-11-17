Günlük burç yorumları 17 Kasım 2021 Çarşamba | Egolarınız ön plana çıkıyor! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...

Astrogündem: Mars, Uranüs'e meydan okuyor. Ülkemizin geçmişte yaşadığı siyasi olayların pişirilip önümüze tekrar getirilebileceğini işaret ediyor. Doğruları bulmak, her zamankinden daha meşakkatli olacak. Kulüp başkanlarından siyasi sloganlar duyacağız.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN yapacağı sıra dışı tekliflere hazır olun. Gününüzü renklendirecek ve iş imkanlarınızı daha da rahatlatacak cazip öneriler alabilirsiniz. Enerjinizi çevrenizdeki kişilerle besleyebilirsiniz.
BOĞA: AY burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Gün içinde bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.