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    • Burçlar
    • 16.11.2021 08:43
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    • 16.11.2021 08:47
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    Günlük burç yorumları 16 Kasım 2021 Salı| Balık aşk hayatında yine duvarlı! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...

    Günlük burç yorumları 16 Kasım 2021 Salı... Balık aşk hayatında yine duvarlı! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Kasım 2021 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Kasım 2021 günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kimsenin size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz!

    Astrogündem: Güneş-Chiron etkileşimi global göçleri ve göçmen yasalarına mercek tutacak. 1 Kasım 1993'te Mars – Akrep döngüsünde kurulan Avrupa Birliği'nin göçmenler konusunda vereceği dramatik kararlar yönetimsel yapısını da bozacak.

    KOÇ: İŞİNİZİ severek yapıyorsunuz. Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor ve kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.

    BOĞA: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde.

        İKİZLER: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler gün içinde sizi rahatsız edecektir. Kendinizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.

        YENGEÇ: SATIN alma duygunuz çok yoğun olduğu bugünde, keyifli alışverişler yapabilirsiniz.
        Ortak dostlarınızla birlikte, yeni bir döneme giriyorsunuz. Kimsenin denemediği olaylarla gündeme geliyorsunuz.

        ASLAN: İSTEKLERİNİZİ yaşama geçirirken, kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Zorlanabilirsiniz.

            BAŞAK: İŞ yaşantınızda dikkat çekmekten hoşlanıyorsunuz.
            Birlikte çalıştığınız kişilerin yapıcı davranışlarından olumlu etkileneceksiniz.
            Olayların size sunacağı avantajları göreceksiniz.

            TERAZİ: BUGÜN, duygularınızda belli bir disiplin var. Dostlarınızla paylaşımlarınıza dikkat ediyor ve onların fikirlerine önem veriyorsunuz. Çevrenizde bazı fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız.

            AKREP: MADDİ konularda kendinize gereken fırsatları tanımıyorsunuz. Bugün, istem dışı gelişmelere şahit olabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızı ortaya koyacak ve taviz vermeden çalışmak isteyeceksiniz.

                YAY: KİŞİSEL hırslarınızı ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Yaşama felsefi baktığınız için, çevrenizi yargılamaktan çekiniyor ve hoşgörülü davranmanız gerektiğine inanıyor fakat zorlanıyorsunuz.

                OĞLAK: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Bazı paslaşmalar sonucunda gün içinde, istediğiniz ortamı yakalıyorsunuz.

                KOVA: BUGÜN, partnerinizle olan ilişkilerinize gereken özeni göstermek istiyorsunuz.
                Tutkularınızın ön planda olacağı bir gün içindesiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilere dikkat.

                    BALIK: KİMSENİN size yaklaşmasına izin vermiyorsunuz.
                    Doğrularınıza güvendiğiniz için, çevrenizle pürüzler yaşamanız muhtemel.
                    Çevrenizle takıştığınız konularda beklediğiniz performansı alacaksınız.
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                    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 16 Kasım 2021 Salı| Balık aşk hayatında yine duvarlı! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...
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