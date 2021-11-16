Günlük burç yorumları 16 Kasım 2021 Salı| Balık aşk hayatında yine duvarlı! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, İkizler...

Astrogündem: Güneş-Chiron etkileşimi global göçleri ve göçmen yasalarına mercek tutacak. 1 Kasım 1993'te Mars – Akrep döngüsünde kurulan Avrupa Birliği'nin göçmenler konusunda vereceği dramatik kararlar yönetimsel yapısını da bozacak.
KOÇ: İŞİNİZİ severek yapıyorsunuz. Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor ve kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.
BOĞA: İŞ problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde.