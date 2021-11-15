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    • Burçlar
    • 15.11.2021 08:44
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    • 15.11.2021 08:48
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    Günlük burç yorumları 15 Kasım 2021 Pazartesi | Aşk hayatı İkizler'i yordu! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...

    Günlük burç yorumları 15 Kasım 2021 Pazartesi, aşk hayatı İkizler'i yordu! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Kasım 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Kasım 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Geri çekilip olaylara objektif bakın!

    Astrogündem: Venüs-Chiron karesi bir kişiyi değil herkesi etkileyen global piyasaların amansız yükselişini vurgulayacak. Parayı veren düdüğü çalar sözünü rotası edinen işletmeler, duraksama döneminde.

    KOÇ

    21 Mart - 19 Nisan

    Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine onları çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız. Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.

    BOĞA

    20 Nisan - 20 Mayıs

    Kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz. Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.

        İKİZLER

        21 Mayıs - 21 Haziran

        Aşk hayatınızda gösterdiğiniz toleransların sizi yorduğunu hissedebilir ve karar almaya yönelebilirsiniz.

        YENGEÇ

        22 Haziran - 22 Temmuz

        Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmak duygusal bir zorluk getirse de kendinizi iyi hissetmek için daha olumlu yaklaşabilirsiniz.

        ASLAN

        23 Temmuz - 22 Ağustos

        Bugünlerde işle alakalı fırsatların getiri ve götürülerini iyi hesaplayacak şekilde düşünmeniz gerekmekte. Geri çekilip olaylara objektif bakın.

            BAŞAK

            23 Ağustos - 22 Eylül

            Bugünlerde vicdanınızı çok zorlayacak tecrübeler yaratmamanızda fayda var. Toplum içerisinde iyi bir konuşmacı olabilirsiniz ve çevrenizi etkileyebilirsiniz.

            TERAZİ

            23 Eylül - 22 Ekim

            Bugünlerde hesapladığınız gibi gitmeyen işler sizi hayli yorabilir. Cesaretinizle taktir toplayabilir, iş ve özel yaşamınızda saygı kazanabilirsiniz.

            AKREP

            23 Ekim - 21 Kasım

            Bir şeyi bitirmek ya da başlatmak olsun herhangi bir konuda alacağınız aksiyonu almakta uygun bir dönem yeter ki kararlı olabilin.

                YAY

                22 Kasım - 21 Aralık

                Zorlandığınız konularda kendinizi verimli hissedebilmek için limitleri zorlayabilir, duygusal olarak emin olmadığınız adımlar atabilirsiniz.

                OĞLAK

                22 Aralık - 19 Ocak

                Olaylara yaklaşımınızın içedönük olması ile beraber olayları olduğundan farklı yerlere götürüp yanlış anlayabilme ihtimaliniz de var. Dengeyi iyi kurmalısınız.

                KOVA

                20 Ocak - 18 Şubat

                Hayatınıza dair fırsatları kaçırmadığınızdan emin olmak için üzerine düşünmek isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilişkilerinizde haklı çıkmak odaklı olabilirsiniz.

                    BALIK

                    19 Şubat - 20 Mart

                    Kendinizi açıklamak istemeyebilir ve dik başlı tavrınızla hak ettiğiniz saygıyı kazanabilirsiniz. Bu süreç sizin için net kararlarınızı almaya uygun olabilir.
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                    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 15 Kasım 2021 Pazartesi | Aşk hayatı İkizler'i yordu! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...
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