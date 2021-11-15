Günlük burç yorumları 15 Kasım 2021 Pazartesi | Aşk hayatı İkizler'i yordu! Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Balık...

Astrogündem: Venüs-Chiron karesi bir kişiyi değil herkesi etkileyen global piyasaların amansız yükselişini vurgulayacak. Parayı veren düdüğü çalar sözünü rotası edinen işletmeler, duraksama döneminde.
KOÇ
21 Mart - 19 Nisan
Kusurlarınızı görmezden gelmek yerine onları çözmek için gerekli çalışmalara başlamalısınız. Sosyallik konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz.
BOĞA
20 Nisan - 20 Mayıs
Kariyer planlamalarına ve desteğe maruz kalabilirsiniz. Böyle bir süreç içerisinde hangisinin kalbinizden geldiğini ayırt etmekte zorlanabilirsiniz.