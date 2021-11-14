Günlük burç yorumları 14 Kasım 2021 Pazar | Aslan burcunun güvene ihtiyacı var Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Balık...

Astrogündem: 5 gün sonra gerçekleşecek toprak burcundaki Ay tutulması için gezegenler hizalanmaya başlıyor. Küçük esnaflar ve imalathaneler arasındaki ipler gerilebilir. Hammaddedeki hurda fiyatlandırmasındaki gevşemeler Şubat ayında yaşanacak.
KOÇ
MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.
BOĞA
İNATÇI yapınız daha da belirginleşecek. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor, tepkisel davranıyorsunuz.