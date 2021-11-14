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    • Burçlar
    • 14.11.2021 08:52
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    • 14.11.2021 08:59
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    Günlük burç yorumları 14 Kasım 2021 Pazar | Aslan burcunun güvene ihtiyacı var Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Balık...

    Günlük burç yorumları 14 Kasım 2021 Pazar... Aslan burcunun güvene ihtiyacı var. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Kasım 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Kasım 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Aslan burcunun güvene ihtiyacı var!

    Astrogündem: 5 gün sonra gerçekleşecek toprak burcundaki Ay tutulması için gezegenler hizalanmaya başlıyor. Küçük esnaflar ve imalathaneler arasındaki ipler gerilebilir. Hammaddedeki hurda fiyatlandırmasındaki gevşemeler Şubat ayında yaşanacak.

    KOÇ
    MADDESEL konularda inatçı tavırlarınız var. Planlarınızı hızlı bir şekilde yaşama geçirme konusunda aceleci davranıyorsunuz. Hafızanızın güçlü yönlerini ortaya çıkaracak bir yapılanma içindesiniz.

    BOĞA
    İNATÇI yapınız daha da belirginleşecek. Yaşamla ilgili o kadar çok planınız var ki, saplantılar içinde olduğunuz zaman, kısır bir döngü içinde oluyor, tepkisel davranıyorsunuz.

        İKİZLER
        DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ her şeyi, tecrübelerinizle pekiştirerek planlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla işbirliğinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Açık fikirli ve yapıcı olanları tercih ediyorsunuz.

        YENGEÇ
        ŞARTLARINIZI zorlamak adına başlattığınız çalışmalardan olumlu sonuçlar alacaksınız. Bulunduğunuz şartları kendi çapınızda yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Fikirleriniz her an değişiyor.

        ASLAN
        İÇSEL sıkıntılarınız var ve annenizle ilgili bazı sorunlar güncellik kazanıyor. Ondan beklediğiniz maddesel desteğe istediğiniz yanıtı alabileceksiniz. Güven duygusuna ihtiyacınız var.

            BAŞAK
            BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin, sizinle aynı fikirde olmasına dikkat ediyorsunuz. Yeniliklere açık olacaksınız. Çekiciliğinize güvenerek bir çok işinizi istediğiniz yöne çekebileceksiniz.

            TERAZİ
            SOSYAL ilişkilerinizle duygusal sorunlarınızı karıştırmak istemeyeceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda şüpheci yaklaşımlarınız yüzünden, arkadaşlarınızın tenkitine maruz kalabilirsiniz.

            AKREP
            DENGENİZİN mükemmel olması sayesinde çözümleyici tarafınız ortaya çıkarıyor. Manevi duygularınızı ön plana çıkaracak davranışlar sergileyeceksiniz. Olaylara farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz.

                YAY
                ÇEVRENİZE ters düşmekten hoşlanmıyorsunuz. Bugün kişisel başarılarınızın alkış getirmesi olumlu sonuçları da beraberinde getiriyor. Sağlam ve kalıcı düşünceler içinde olmaya devam edin.

                OĞLAK
                YAPACAĞINIZ işlerin ince detaylarını düşünmelisiniz. Araştırma yaptığınız zaman bir çok olayın iç yüzünün daha kolay görebilecek, arkadaşlarınızla başarılı organizasyonlara gireceksiniz.

                KOVA
                GÜNÜNÜZÜ ailenizle paylaşacağınız çok yoğun bir gün olacak. Genç aile bireyleriyle ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Bugün özellikle kalp kırmamaya özen göstermelisiniz.

                    BALIK
                    FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Ayrıca, günlük çalışmalarınıza belli bir düzen getirmek isteyeceksiniz.
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                    Haberler Burçlar Günlük burç yorumları 14 Kasım 2021 Pazar | Aslan burcunun güvene ihtiyacı var Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Başak, Akrep, Balık...
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