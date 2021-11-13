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    • Burçlar
    • 13.11.2021 07:22
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    • 13.11.2021 07:22
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    13 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Kasım 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Kasım 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Beni bir dinler misin?

    Astrogündem: Jüpiter'in Kova burcundan ayrıldığı günlerdeyiz... İletişimin, teknolojinin doruklara tırmandığı zamanlardan geçiyoruz. O yüzden de telafisi olmayacak davranışlardan kaçınmak ve başkalarını anlamak için bolca empati kurmalıyız. Siz kendinizi anlamadan, başkasının sizi anlamasını beklemeyin.

    KOÇ
    Hayatınızda yeni bir sayfa açılacak.
    Destek almaktan da çekinmeyin. Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

    BOĞA
    Partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.
    Bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz.

        İKİZLER
        Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirisiniz. Ayıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.

        YENGEÇ
        Kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.

        ASLAN
        Bugünlerde risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz.

            BAŞAK
            Enerjik duruşunuz yalnız olan Başak'ların da karşı cinsin ilgisini çekmesine vesile olabilir.
            Aşk hayatınızda kendinizi verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

            TERAZİ
            Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.

            AKREP
            Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz Ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.

                YAY
                Her türlü beklentinizin karşılandığını görmek size oldukça keyifli hissettirecek.
                Bu destek manevi olabileceği gibi işle veya maddiyatla alakalı da olabilir.

                OĞLAK
                Bugünlerde duygusal konularda kendinizi iyi hissedebilirsiniz.
                Partneriniz ya da karşı cinsten göreceğiniz destek ile keyfiniz yerine gelebilir.

                KOVA
                İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.
                Bugün size huzur vererek rahatlatabilir.
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                    Haberler Burçlar 13 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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