13 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Jüpiter'in Kova burcundan ayrıldığı günlerdeyiz... İletişimin, teknolojinin doruklara tırmandığı zamanlardan geçiyoruz. O yüzden de telafisi olmayacak davranışlardan kaçınmak ve başkalarını anlamak için bolca empati kurmalıyız. Siz kendinizi anlamadan, başkasının sizi anlamasını beklemeyin.
KOÇ
Hayatınızda yeni bir sayfa açılacak.
Destek almaktan da çekinmeyin. Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.
BOĞA
Partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.
Bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz.