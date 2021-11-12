12 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Neptün 120'liği, sistemin eforu bile ölçümlediğini gözler önüne serecek. 1 Ekim 1949'lu Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk defa mesai saati kısaltmaları yapan bir şirkete ev sahipliği yapacak. Ne kadar çalıştığımız değil, ne kadar iş bitirdiğimiz önemli olacak.