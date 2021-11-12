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    • Burçlar
    • 12.11.2021 08:43
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    • 12.11.2021 08:48
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    12 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    12 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 12 Kasım 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Kasım 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Çevrenizle ters düşebilirsiniz, dikkatli olmalısınız!

    Astrogündem: Güneş-Neptün 120'liği, sistemin eforu bile ölçümlediğini gözler önüne serecek. 1 Ekim 1949'lu Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde ilk defa mesai saati kısaltmaları yapan bir şirkete ev sahipliği yapacak. Ne kadar çalıştığımız değil, ne kadar iş bitirdiğimiz önemli olacak.

    KOÇ: İŞİNİZDE güçlü olmak için her türlü zorluklara katlanıyorsunuz. Amacınıza adım adım yaklaşıyorsunuz. Yönetici gezegeniniz Mars, paraya olan bağımlılığınızı daha belirgin bir hale getiriyor.

    BOĞA: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız ve yapacağınız bazı işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramının en iyi uygulayıcılarından biri olarak, kendi çevrenizi yargılamanız da çok normal.

        İKİZLER: AİLE duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Ay'ın konumundan dolayı bazı olayların geçmişte kalması gerekiyor ve siz, yaşantınıza olumlu bakmalısınız.

        YENGEÇ: SOSYAL hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde, ikilem yaşamak istemiyorsanız, duygu ve mantık dengelerinizi doğru kullanmak zorundasınız. Bazı gerçekler karşısında belirsizlik de gösterebilirsiniz.

        ASLAN: BUGÜN, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu sizin ilginizi çekebilir. Olayları kendi açınızdan değerlendiriyorsunuz.

            BAŞAK: YENİ işler için atağa kalkmalı ve arkadaşlarınızla gerekli iletişimi gündeme getirmelisiniz. Bugün kendinizi yeniden sınayacak ve tecrübelerinizi ortaya koyacak çalışmalara yöneleceksiniz.

            TERAZİ: YENİ dostlarınızla birlikte ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri, sınayarak seçiyorsunuz. İlginç kişilere şans vermenin ise hiçbir sakıncası olmadığını farkındasınız.

            AKREP: GÜNEŞ burcunuzda ilerliyor... Artık daha kararlı ve cesur düşünceler içinde olacaksınız. Duygularınız da her zamanki gizliliğinizden kurtuluyor. Kendinizin bazı değerlerini artık görüyorsunuz.

                YAY: DEĞİŞİM içinde olmanıza rağmen, çevresel koşullar nedeniyle bu özelliğinizi yeterince gösteremiyorsunuz. Ele aldığınız bazı konulara gerçekçi bir çözüm getirmeyi çok iyi biliyorsunuz.

                OĞLAK: GÜNEŞ kombinasyon burcunuz Akrep'te ilerleyerek güç ve isteğinizi ön plana çıkarıyor. Sistemli yapınız yüzünden, çevrenizle ters düşme olasılığınız da mevcut. Bu nedenle dikkatli olmalısınız.

                KOVA: GÜNEŞ sizin tepe evinize geçerek kariyer çalışmalarınızı güçlendiriyor. Mesleki hırslarınız ön plana çıkabilir. Kişisel coşkularınıza karşılık bulabileceğiniz ortamlarda bulunmak istiyorsunuz.

                    BALIK: İNSANCIL yapınızı herkes anlamıyor ve bazıları sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Sürekli olarak kendinizi aşma eğilimi içinde olmanız, sizi her konuda farklı ve de anlaşılmaz kılıyor.
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                    Haberler Burçlar 12 Kasım 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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