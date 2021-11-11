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    • Burçlar
    • 11.11.2021 08:43
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    • 11.11.2021 08:47
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    11 Kasım 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Kasım 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Kasım 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Kasım 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız!

    Astrogündem: Mars, Satürn'e dirsek atıyor. M4 karayolu, Mars-Akrep döngüsünde dünyaya gelmiş Esad'ın sınavı olurken, Mars'ı Yay olan Putin'in de planlarının 13 Aralık tarihinden sonra ortaya çıkacağını işaret ediyor.

    KOÇ: BUGÜN çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın bulunduğu konum, siz iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.

    BOĞA: GEREKSİZ patlamalar yaşayabilirsiniz.
    Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut.
    Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.

        İKİZLER: NEŞELİ bir gününüzdesiniz. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Onlara karşı kendinizi sorumlu hissediyor ve farklı bir duyguyla yaklaşıyorsunuz.

        YENGEÇ: AİLENİZLE yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz gibi önemli parametreyi dengede tutmak olmalıdır.

        ASLAN: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. Ay sabit düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor.
        Yakınlarınızın davranışlarını, tenkit etmeden çözüm bulmalısınız.

            BAŞAK: SİZ olağanüstü fikirlerin kişisisiniz.
            Olaylara yaklaşım tarzınız çok ilginç gelişimlerle ortaya çıkıyor. Parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz.

            TERAZİ: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

            AKREP: KİŞİSEL çekiciliğinize duygusal derinliğinizin eklenmesi sonucu, olaylara farklı yaklaşacaksınız. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz.

                YAY: ARKADAŞLARINIZLA duygusal bağlarınız güçlü. Topluluklarda istediğiniz her türlü destek istemeseniz de oluşacaktır.
                Çünkü içsel disiplininiz çok fazla ve insanlar size güveniyorlar.

                OĞLAK: BEKLENTİLERİNİZİN altında yatan gerçekleri bilmenize rağmen, olayları görmezlikten gelmek, sizi geçici olsa da rahatlatıyor. Bugün gizli hesaplar içinde olmanız gerekiyor.

                KOVA: OLAYLARI doğal akışı içinde düşünüyor, dengenizi bozmak istemiyorsunuz.
                Yeni başlangıçlar yapmak üzeresiniz.
                Yarım kalan işlerinizi tamamlamalısınız.
                Arkadaşlarınızın fikirleri ilginizi çekebilir.

                    BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ aksilikler konusunda moraliniz bozulmasın. Olayların üstünüze geldiğini göreceksiniz. Sevdiklerinizin etkisinde kalıp düşüncelerine sığınma hissi duyacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 11 Kasım 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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