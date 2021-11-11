11 Kasım 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars, Satürn'e dirsek atıyor. M4 karayolu, Mars-Akrep döngüsünde dünyaya gelmiş Esad'ın sınavı olurken, Mars'ı Yay olan Putin'in de planlarının 13 Aralık tarihinden sonra ortaya çıkacağını işaret ediyor.
KOÇ: BUGÜN çevresel iletişiminle ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz Ay'ın bulunduğu konum, siz iletişim konusunda hassas yaparken, olaylara yaklaşım tarzınızı farklı kılıyor.
BOĞA: GEREKSİZ patlamalar yaşayabilirsiniz.
Bugün düzen içinde bir karışıklık mevcut.
Düzeltmeniz gereken konuların sizden uzaklaşmasına tahammül edemediğiniz için, sinirli olabilirsiniz.