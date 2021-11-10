10 Kasım 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu, İran'ın güç zehirlenmesi yaşadığını gözler önüne serecek. Uranüs'ü Akrep olan İran, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye' ile didişmeye devam edecek. İran hükümetinin savurduğu tehditler medyamızda büyük yankı uyandırabilir.
KOÇ: HUZURSUZ bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz bir tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olaylar sizi tatmin etmiyor.
BOĞA: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.