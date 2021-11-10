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    • Burçlar
    • 10.11.2021 09:12
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    • 10.11.2021 09:12
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    10 Kasım 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    10 Kasım 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 10 Kasım 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Kasım 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar

    Astrogündem: Merkür-Mars kavuşumu, İran'ın güç zehirlenmesi yaşadığını gözler önüne serecek. Uranüs'ü Akrep olan İran, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye' ile didişmeye devam edecek. İran hükümetinin savurduğu tehditler medyamızda büyük yankı uyandırabilir.

    KOÇ: HUZURSUZ bir tutum sergileyerek, hakkınızda ki fikirleri öğrenmeniz mümkün değil. Gereksiz bir tartışma başlatarak, bir sonuca varamazsınız. Gelişigüzel olaylar sizi tatmin etmiyor.

    BOĞA: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı ve özel yönleri dikkatinizi çekecektir. İş yaşamınızda yeni kararlar almanızın zamanı geldi.

        İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZDE güçlü bir performans çiziyorsunuz. Karşı tarafın dürüst yaklaşımlarından emin olabilirsiniz. Heyecanlarınızı enerjinizle birleştireceğiniz bir gün. Risklerden uzak kalmalısınız.

        YENGEÇ: İLGİNÇ fikirlerinizle çevrenizi şaşırtabilirsiniz.
        Bugün, kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili güzel planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.

        ASLAN: İLİŞKİLERİNİZDE gücünüzü farklı bir şekilde karşı tarafa yansıtabilir , yanlış anlaşılabilirsiniz. Değişim içindesiniz ve fikirlerinizi hiç kimseyle tartışmak istemiyorsunuz.

            BAŞAK: SOSYAL aktivitelerinizde, enerjik yapınızı kullanabileceğiniz alanları belirlemelisiniz. Sizi destekleyen dostlarınız sayesinde de yaratıcılığınız güncellik kazanacak.

            TERAZİ: BAŞARILI araştırmalar yapacağınız bir gün. Maddi konularla ilgili istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vererek, hırslarınızı sosyal ilişkilerinizle birleştirebilirsiniz.

            AKREP: ANİ gelişen olaylara karşı savunmanızı hazırlamanız güzel. Fakat, konuşmalarınız ikna edici olmayabilir.
            Yeni tanışacağınız kişilerin ilginç fikirlerinden etkilenebilirsiniz.

                YAY: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin.
                Bugün, eğlenceli ortamlarda bulunacaksınız.
                Duysal yönlerinize uygun kişilerle tanışma imkanı bulacaksınız.

                OĞLAK: KESİN çizgileri olan birisiniz. Bugün, tutucu davranışlar içinde olmanız, arkadaşlarınızın tepkiselliğine hedef olmanıza neden olacaktır. Çevrenizdeki olumsuz olaylardan etkilenmemelisiniz.

                KOVA: MADDİ konularda çekimser davranacak ve paranızın değerini bileceksiniz. Güçlü bir sorumluluk duygusu içinde hareket edeceğiniz ortamlarda, arzularınızı gemlemek zorunda kalmak, canınızı sıkmamalı.

                    BALIK: YAKIN dostlarınızdan aldığınız haberler, sizi oldukça mutlu edecek. Sorumluluk duygunuzun arttığı şu günlerde, beklediğinizi ilgiyi çevrenize hissettirmek için daha ne bekliyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 10 Kasım 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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