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    • Burçlar
    • 09.11.2021 08:41
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    • 09.11.2021 08:50
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    9 Kasım 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    9 Kasım 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 9 Kasım 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Kasım 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bir arada olmamaya çalışmalısınız!

    Astrogündem: Merkür-Neptün etkileşimi dış ticaret bazında büyüyen bir Türkiye'nin önünün açıldığını vurguluyor. Her ne kadar ekonomik buhranlar geçiriyor olsak da ihracat trafiği limanlarımızın yapısını bile değiştirecek.

    KOÇ: BİR KONUYU kesinlikle aklınızdan çıkarmayın, 'Sevdiğiniz kişi de insandır ve onun da her canlı gibi hata yapma hakkı vardır.' Onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir olduğunu unutmayın.

    BOĞA: İKİ eliniz kanda da olsa, eğlence yerlerini, yeme ve içmeleri ihmal etmiyorsunuz.
    Sanki, günlerin sonu gelmiş gibi eğlence saatlerinizin dinlenme zamanlarını almasına da izin veriyorsunuz.

        İKİZLER: ARKADAŞINIZIN başarısını gördüğünüz halde, coşkuyla tebrik etmiyorsunuz.
        Çevrenizde olan yanlışları gördüğünüzde eleştiriyorsanız, olumlu olan işleri de alkışlayabilmelisiniz.

        YENGEÇ: SEVME ve sevilme gereksinimleri sizi rahat bırakmıyor. Kusur arama huyunuz nedeniyle huzursuzluk çıkarıyorsunuz.
        Kronik hastalığı olan tanıdığınıza karşı ilginiz onu mutlu ediyor.

        ASLAN: İŞ ortamınızdan zevk alabilmeniz için, çalışma yerinizin düzenli ve kullandığınız eşyaların da uyumlu olması gerekiyor.
        Ucuz değerlere önem veren kişilere bu yapınız ters geliyor olabilir.

            BAŞAK: GİTTİĞİNİZ eğlence yerinde ortam kalabalıklaşıp, gürültü artınca, sevdiğiniz kişiyle bir kenara çekilip karşıdan olanları izliyorsunuz. İnsanları incelerken, eleştirel bir gözle bakmazsanız iyi olur.

            TERAZİ: KABA davranışı olan arkadaşlarınızın hareketlerini mizahi yönden ele alsanız da, ciddi bir şekilde sinirlerinizin bozulmasına yol açtığının farkındasınız. Bir arada olmamaya çalışmalısınız.

            AKREP: KESKİN zekanızın yardımıyla gizli olan şeyleri ortaya çıkarmada üstünüze yok.
            Tespit ettiğiniz konuyla ilgili olarak, almanız gereken bir önlem varsa, hiç kimsenin haberi olmadan gerekeni yapın.

                YAY: SEVDİĞİNİZ kişinin en masum davranışlarından anlam çıkartıyor, olmayacak tepkiler yaratıyorsunuz. Adeta, ona karşı bahaneler arıyor, onunla sorun yaşamak, size zevk veriyor gibi bir haliniz var.

                OĞLAK: SİZE karşı sert tavırlarda bulunan kişilere karşı kinci davranışınızı her ortamda gösteriyorsunuz. Gizlemeye çalıştığınız bu duygularınız, sizi yorgun düşürüyor, huzursuz oluyorsunuz.

                KOVA: YENİ yerler ve kişiler gördüğünüz zaman, kendinizi büyük bir özgürlük havası içinde buluyorsunuz. Takıntı düzeyinde kafanıza taktığınız konular, bir anda yaşamınızı kaplıyor.

                    BALIK: SEVDİĞİNİZ insanın karşısında temkinli davranışlar içindesiniz. Oysa, yaşamınızı paylaştığınız insana karşı bu kadar kontrollü davranmanız, gerçekten anlamsız. Daha içten olun.
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                    Haberler Burçlar 9 Kasım 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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