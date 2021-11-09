9 Kasım 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Neptün etkileşimi dış ticaret bazında büyüyen bir Türkiye'nin önünün açıldığını vurguluyor. Her ne kadar ekonomik buhranlar geçiriyor olsak da ihracat trafiği limanlarımızın yapısını bile değiştirecek.
KOÇ: BİR KONUYU kesinlikle aklınızdan çıkarmayın, 'Sevdiğiniz kişi de insandır ve onun da her canlı gibi hata yapma hakkı vardır.' Onun onurunu kırmanın ne kadar kötü bir olduğunu unutmayın.
BOĞA: İKİ eliniz kanda da olsa, eğlence yerlerini, yeme ve içmeleri ihmal etmiyorsunuz.
Sanki, günlerin sonu gelmiş gibi eğlence saatlerinizin dinlenme zamanlarını almasına da izin veriyorsunuz.