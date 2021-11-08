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    • Burçlar
    • 08.11.2021 08:59
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    • 08.11.2021 09:06
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    8 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Kasım 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Kasım 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Cesurca ve akıllıca yapacağınız manevralar olmalı!

    Astrogündem: FED Her ne kadar faiz oranları stabilmiş gibi davransa da yatırımcıları harekete geçiremeyecek. 2022'nin ilk aylarında ise faiz yükselttiğini göreceğiz.

    KOÇ: BUGÜN ortamlarda bazı kişilerin dikkatini çekip ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.

    BOĞA: İÇİNİZDE yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz. İletişiminiz mükemmel gelişiyor.

        İKİZLER: YÜZÜNÜZE yerleşmiş bulunan sakin havanızın altında; kimsenin beklemediği kadar ketum ve yanlış adım atmayacak kadar sağlamcı bir kişiliksiniz. Bugün, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz.

        YENGEÇ: KARŞIT Ay başarınızı ortaya çıkaracak bir konum sergiliyor. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı başaracak enerjiye sahipsiniz. Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor.

        ASLAN: DUYGUSAL ilişkinize gerekli disiplini getirmeli ve bazı olayları temize çekmelisiniz. Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyorsunuz. Eski olayları gündeme getirmemelisiniz.

            BAŞAK: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmayacaklardır. Onların desteği, yönlendirmeleri hoşunuza gidecektir.

            TERAZİ: ZEVKLERİNİZ için para harcamaya bayılıyorsunuz. Kendinizi iyi hissetmenize neden olabilecek bu durum, sizi fazla sıkmamalı. Yakın zamanda istediğiniz parasal kazançlara kavuşacaksınız.

            AKREP: DİKKATİNİZİ sadece yapacağınız işlere vermelisiniz. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut. Güçlü konumunuzu kıskanan kişilerin varlığı, sizi huzursuz edebilir.

                YAY: ARKADAŞLIK ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Bazı kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu karşılaşmalar çok önemli unutmamalısınız.

                OĞLAK: SANATSAL yetenekleriniz ortaya çıkaracak ve aktivitelere daha fazla zaman ayıracaksınız. Bugün iletişim konusunda başarılısınız. Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer verme saplantısı içindesiniz.

                KOVA: DUYGUSAL ilişkileriniz için mükemmel bir performans sergiliyorsunuz. Partnerinizle güçlü bir çekim gücü içinde olmanız aynı zamanda aranızda bir güç birliği oluşturmanıza neden oluyor.

                    BALIK:HER alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda önerilere açıksınız. Cesurca ve akıllıca yapacağınız manevralar olmalı.
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                    Haberler Burçlar 8 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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