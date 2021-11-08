8 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

BAŞAK: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmayacaklardır. Onların desteği, yönlendirmeleri hoşunuza gidecektir.