8 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: FED Her ne kadar faiz oranları stabilmiş gibi davransa da yatırımcıları harekete geçiremeyecek. 2022'nin ilk aylarında ise faiz yükselttiğini göreceğiz.
KOÇ: BUGÜN ortamlarda bazı kişilerin dikkatini çekip ilginizi farklı konulara kaydırabilirsiniz. Çevre iletişiminizde istediğiniz bağlantıları kurmalı ve sosyal ilerlemenizi sağlayacak hamleleri yapmalısınız.
BOĞA: İÇİNİZDE yoğun duyguların oluştuğu bir gün. Enerjinizi maddesel kişisel konulara istediğiniz gibi aktarabilecek ve girişimciliğinizi gösterebileceksiniz. İletişiminiz mükemmel gelişiyor.