7 Kasım 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars- Neptün kontağı, "araştırmacılara gün doğuyor!" dedirtecek. Birçok finansal kaynağın gen, kök hücre ve biyo-kimya alanına aktarıldığını kurulan yapılar ile fark edeceğiz.
KOÇ
PRATİK bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, sizin için farklı bir sorun yaratabilir.
BOĞA
DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Bilinçaltınızda yatan güven duygusu için; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.