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    • Burçlar
    • 07.11.2021 08:35
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    • 07.11.2021 08:39
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    7 Kasım 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Kasım 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Kasım 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Kasım 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Maddi konularda fazla beklenti içine girdiniz...

    Astrogündem: Mars- Neptün kontağı, "araştırmacılara gün doğuyor!" dedirtecek. Birçok finansal kaynağın gen, kök hücre ve biyo-kimya alanına aktarıldığını kurulan yapılar ile fark edeceğiz.

    KOÇ
    PRATİK bir zekanız var. Bazılarının uzun sürede yaptığı işleri kısa sürede tamamlayarak herkesin dikkatini çekiyorsunuz. Karşıt fikir üretenler, sizin için farklı bir sorun yaratabilir.

    BOĞA
    DOĞAL davranışlarınız çevrenizde takdir toplamanıza neden oluyor. Bilinçaltınızda yatan güven duygusu için; tetikleyici enerji için arkadaşlarınızdan önemli destek alıyorsunuz.

        İKİZLER
        BUGÜN zorlayıcı koşullarınızı, kişisel isteklerinizle harmanlayarak ifade edeceksiniz. Uzun süredir problem yaratan işlerinizi yeniden gözden geçirme imkanı bulacaksınız.

        YENGEÇ
        MADDİ konularda beklediğiniz açılımlar gündeme gelecek. Varsayımlarınızı farklı bir şekilde kabul ettirmesini biliyorsunuz. İstediğiniz şartları gündeme getirmekten korkmuyorsunuz.

        ASLAN
        DUYGUSAL konularınıza ailenizin karışması hoş olmuyor. Fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

            BAŞAK
            HARCAMALARINIZ ve yatırımlar için gerekli dengeye sahip olacak ve bazı pürüzlere kesin çözüm getireceksiniz. Sadece çevrenizdeki kişilik savaşlarından uzak kalmayı başarmalısınız.

            TERAZİ
            KİŞİSEL özelliğinizi sosyal yaşantınızla bütünleştirmeyi biliyorsunuz. Karşılaşacağınız kişilerin duygusal yönleri ilginizi çekebilir. Onlarla görüşmeler yapacak ve çevrenizden gizleyeceksiniz.

            AKREP
            BUGÜN, düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına çözüm getirdiğiniz kişiler sizi savunuyorlar.

                YAY
                BUGÜN zevkler konusunda aşırılığa kaçabilirsiniz. Duygusal coşkularınızın istemediğiniz durumlara neden olmasını istemiyorsanız, kişisel bazı acil önlemlere başvurmalısınız.

                OĞLAK
                ALACAĞINIZ kararlar çok önemli aşamaya neden olacak. Bazı olaylara kesinlik kazandıracaksınız. Sezgilerinizde yanılmadığınızı görmek, atılımlarınız için hızlı bir katalizör görevi üstlenecek.

                KOVA
                SEVDİKLERİNİZ için para harcamaktan çekinmediğiniz için; bugün, beklenmeyen hesaplar canınızı sıkabilir. Beklentileriniz konusunda aceleci davrandığınızda, istenmeyen kayıplar yaşıyorsunuz.

                    BALIK
                    BUGÜN maddi konularda fazla beklentiler içine girdiniz. En çılgın fikirler artık sizden çıkıyor. Tenkit edilmenize fırsat bırakmadan, siz kendinizi yeterince irdeliyorsunuz zaten.
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                    Haberler Burçlar 7 Kasım 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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