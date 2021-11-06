6 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Yorma kendini... Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.Merkür-Venüs 60'lığı geleneksel yöntemlerden vazgeçmek zorunda kalan medya şirketlerini önümüze koyacak. İlk adımı ise gazetelerle atacaklar. Basılmayacak gazetelerin dönemi başlıyor.
KOÇ
Yeni çevrelere de girmeniz gereken durumlar olabilir. İş konusunda bir şeyler geçmiştekinden daha kolay ve istediğiniz yönde gerçekleşebilir.
BOĞA
Maddi süreçlerinizi yönetmekle alakalı kararları ilerleyen günlere saklamaya çalışın. Kredi çekmek ya da alım satım yapmak için uygun bir gün olmayabilir.