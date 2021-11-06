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    • Burçlar
    • 06.11.2021 08:53
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    • 06.11.2021 08:53
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    6 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Kasım 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Kasım 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yorma kendini

    Astrogündem: Yorma kendini... Bırak hayatına eşlik etmek isteyenler seninle gelsin.Merkür-Venüs 60'lığı geleneksel yöntemlerden vazgeçmek zorunda kalan medya şirketlerini önümüze koyacak. İlk adımı ise gazetelerle atacaklar. Basılmayacak gazetelerin dönemi başlıyor.

    KOÇ
    Yeni çevrelere de girmeniz gereken durumlar olabilir. İş konusunda bir şeyler geçmiştekinden daha kolay ve istediğiniz yönde gerçekleşebilir.

    BOĞA
    Maddi süreçlerinizi yönetmekle alakalı kararları ilerleyen günlere saklamaya çalışın. Kredi çekmek ya da alım satım yapmak için uygun bir gün olmayabilir.

        İKİZLER
        Bugünlerde aşk konusunda oldukça verimli bir süreç geçirebilirsiniz. Aynı zamanda diğer sevgi içeren konularda da başarılı olabilirsiniz.

        YENGEÇ
        Aşk hayatınızda verimli bir sürece adım atıyorsunuz ancak iş ilişkileri veya yasal konularda oldukça dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz.

        ASLAN
        Aşk hayatınızda özellikle yalnız Aslan burçları oldukça şanslı olabilirler. Ayrıca yasa ve kurallara karşı da dikkatli olmanız gereken bir gün içerisindesiniz.

            BAŞAK
            Sezgilerinizin geliştiği bir gündesiniz. Maddi konularda birtakım problemler yaşayabilir ve kaynak arayışına girebilirsiniz.

            TERAZİ
            İşinizi yaparken size destek olacak kişilerle bir arada bulunabilirsiniz. Girişimcilik gibi niyet ve hedefleriniz varsa bu alanlarda verim almanız mümkün.

            AKREP
            Zamanınızı iyi yönetebilseniz de sizin dışınızda gelişen bir takım aksaklıklar olabilir. Sükunetinizi koruyabilmeyi her zaman hatırlamanız gerekmekte.

                YAY
                Yaptığınız işin büyüdüğünü görmek keyfinizi yerine getirebilir. Sosyal yaşamınızda oldukça verimli olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinizde küslüklerin bittiği bir gün olabilir.

                OĞLAK
                Çekiciliğinizin arttığı ve insanları sohbetinizle etkileyebildiğiniz günler içerisindesiniz.. Karşı cinsle verimli ve sade iletişim kurabilirsiniz.

                KOVA
                Bugünlerde atacağınız adımlarda daha planlı ve hareketli olmanız gerekebilir. Sosyal açıdan olumlu ve verimli bir iş süreci yürütmeniz gerekmekte.

                    BALIK
                    Aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz. Bu da sizinle tanışmak isteyen kişilerin artması, sizinle ilgilenen kişilerin artması durumunu etkinleştirebilir.
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                    Haberler Burçlar 6 Kasım 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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