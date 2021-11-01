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    • Burçlar
    • 01.11.2021 09:01
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    • 01.11.2021 09:01
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    1 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Kasım 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bağlılık, kalpten konuşmakla gerçek olur.

    Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği, uluslararası haberleşmede uydularının kullanım politikalarının değişeceğini işaret ediyor. Ülkemizin önde gelen internet sağlayıcıları siber saldırılara maruz kalabilir.

    KOÇ
    Realistik kararlar almaktan çekinmeyebilirsiniz ve cesaretiniz ile bazı gemileri yıkabilir, net kararlarla hayatınızda yönlendirmeler yapabilirsiniz.

    BOĞA
    Bugünlerde sağlık ve estetikle alakalı konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ve kendinizle ilgilenmek için oldukça uygun bir gündesiniz.

        İKİZLER
        İnsanlarla, bilhassa yeni tanıştığınız kişilerle iletişiminize oldukça dikkat etmelisiniz. İnsanlar sizin iyi niyetinizi kullanmak isteyebilirler.

        YENGEÇ
        Etrafınızdaki kişiler üstünüze gelse bile siz sakinliğinizi koruyabilirseniz sonradan pişman olabileceğiniz şeyler yapma durumlarınızı engelleyebilirsiniz.

        ASLAN
        Şikayetleriniz varsa doktora görünebilirsiniz. İmaj değiştirmek gibi konularda da şanslı olacaksınız. Kendinizle ilgilenmek ve yatırım yapmak için uygun bir gün.

        BAŞAK
        Aile içi anlaşmazlıklar ve çevresel faktörler bugünlerde çokça gündeme gelebilir. Kendinizi iyi ölçüp tartmalı, neyi isteyip neyi istemediğinize karar vermelisiniz.

            TERAZİ
            Ailevi meselelerle alakalı birtakım problemlere karşı sakinliğinizi koruyabilmelisiniz. Sorumluluğunuzu alabilmeli, cümlelerinizi özenli seçmelisiniz.

            AKREP
            Duygusal olarak kendinize yetebildiğinizi görmeniz için evrensel olarak bu sınav sürecinden geçmeniz mümkün.

            YAY
            İşinizde rakipleriniz beklenmedik şeyler gerçekleştirerek planınız dışında durumlara sizi dahil edebilirler. Dikkatli olmalı ve kime ne verdiğinize dikkat etmelisiniz.

                OĞLAK
                Eski partner ya da eski dostlarla alakalı birtakım konular tekrar gündeme gelebilir, pişmanlıklarını duyabilirsiniz. İş konusunda şansınız devam edecek.

                KOVA
                Ani öfke patlamalarına dikkatli olun. Bilhassa evli olan Oğlak'lar eşinize karşı daha anlayışlı olabilmek için aktif bir çaba göstermeye çalışın.

                BALIK
                Sizler de tüm iyi niyetiniz ve isteğinizle ikinci şansı vermeye istekli olabilirsiniz. Maddi yönden kaynaklarınızın genişlediğini ve bereketinizin arttığını görebilirsiniz.
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                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Burçlar 1 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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