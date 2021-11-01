1 Kasım 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği, uluslararası haberleşmede uydularının kullanım politikalarının değişeceğini işaret ediyor. Ülkemizin önde gelen internet sağlayıcıları siber saldırılara maruz kalabilir.
KOÇ
Realistik kararlar almaktan çekinmeyebilirsiniz ve cesaretiniz ile bazı gemileri yıkabilir, net kararlarla hayatınızda yönlendirmeler yapabilirsiniz.
BOĞA
Bugünlerde sağlık ve estetikle alakalı konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınızla ve kendinizle ilgilenmek için oldukça uygun bir gündesiniz.