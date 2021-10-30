30 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Plüton uyumsuzluğu, "Bugünlerin yarınları da var." dedirtecek. Yunanistan'ın yaptığı sığınaklar ve yığınaklar, Yunan kamuoyunda bir kitlesel sancıya dönüşecek.
KOÇ
Bazı fırsatları elde etmeden önce beklenen süreçler sıkıcı olsa da büyük başarılar getirir bu yüzden sabrı öğrenmelisiniz. Sezgileriniz yükselebilir.
BOĞA
Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz zira yargı kapısı ve seyahat gibi alanlardaki atılımlarınızdan olumlu sonuçlar almanız mümkün. Beklentilerinizi belirleyin.