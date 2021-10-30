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    • Burçlar
    • 30.10.2021 08:40
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    • 30.10.2021 08:40
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    30 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    30 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Ekim 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gideceğin yönü rüzgâr değil yelken belirler

    Astrogündem: Venüs-Plüton uyumsuzluğu, "Bugünlerin yarınları da var." dedirtecek. Yunanistan'ın yaptığı sığınaklar ve yığınaklar, Yunan kamuoyunda bir kitlesel sancıya dönüşecek.

    KOÇ
    Bazı fırsatları elde etmeden önce beklenen süreçler sıkıcı olsa da büyük başarılar getirir bu yüzden sabrı öğrenmelisiniz. Sezgileriniz yükselebilir.

    BOĞA
    Kendinizi iyi hissedeceğiniz bir gündesiniz zira yargı kapısı ve seyahat gibi alanlardaki atılımlarınızdan olumlu sonuçlar almanız mümkün. Beklentilerinizi belirleyin.

        İKİZLER
        Son zamanarda herhangi bir isteğiniz konusunda düşünmek yerine eyleme geçmek ve sahada olmak için verimli zamanlardasınız.

        YENGEÇ
        Kendinizi çok verimli hissetmeyebilir, iş odaklı yorgunluk yaşayabilir ve istemediğiniz cümleleri kurabilirsiniz.

        ASLAN
        Uzak mesafelerle alakalı konular, seyahat gibi konularda başarı sağlamanız mümkün. İlişkisel konularda karar almadan önce iyice düşünmeniz gerekiyor.

            BAŞAK
            Bilgeleştiğinizi fark edebilirsiniz ayrıca bu ikili ilişkilerde de partnerinizin gözünden kaçmayabilir. İkili ilişkilerde oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

            TERAZİ
            Eninde sonunda yaşadıklarınızı analiz edebileceksiniz bu yüzden öfke ile karar almak yerine bir takım analizlerin sonucunda rasyonel kararınızı verin.

            AKREP
            Partneriniz yoksa size uygun partneri hayatınıza çekebilirsiniz. Partneriniz var ise ilişkinizde birtakım seviye atlama konuşmaları gündeme gelebilir.

                YAY
                Bazı şeyleri sorgulamadan, ilahi olana güvenerek ilerlemeli ve maneviyatınızı da işlerinizin içine dahil etmelisiniz. Maddi anlamda daha da güçlenebilirsiniz.

                OĞLAK
                İhtiyaçlarınızın da artması ile beraber yeni kaynak arayışları içerisine girebilirsiniz. Özellikle ticaret alanında birtakım olumlu gelişmeler yaşayabilir.

                KOVA
                Uzak mesafe ilişkilerinde beklemediğiniz güzel gelişmeler yaşanabilir. İş planlamalarınızı bitirip başarmaya odaklanmanız gereken bir gündesiniz.

                    BALIK
                    Aileniz ve arkadaşlarınızla da sevgi dolu ve iyimser paylaşımlarda bulunacaksınız. Keyfiniz oldukça yerinde olacak. Maddi konulardaki bereketiniz artabilir.
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                    Haberler Burçlar 30 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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