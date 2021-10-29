29 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Neptün iletişimi, 2007'den bu yana önü açılamayan; Bor ve Toryum gibi Türkiye'de bulunan madenlerin aktif bir şekilde çıkartılıp, işletilmeye başlandığını göreceğimiz günlerin kapıda olduğunu işaret ediyor.
KOÇ
Bugünlerde ruhsal enerjiniz ve sezgileriniz yükselebilir. Bu durum da beraberinde size yeni kapılar açarak fırsatlar getirebilir.
BOĞA
Hem kendinizin hem de başkalarının hayatını iyileştirecek fikir ve ilhamlara açık olabilirsiniz. Sosyal açıdan kendinizi hareketli hissedebilirsiniz.