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    • Burçlar
    • 29.10.2021 08:52
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    • 29.10.2021 08:52
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    29 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Ekim 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ekim 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yenilgiyi kabul etmek herkese kolay değildir

    Astrogündem: Güneş – Neptün iletişimi, 2007'den bu yana önü açılamayan; Bor ve Toryum gibi Türkiye'de bulunan madenlerin aktif bir şekilde çıkartılıp, işletilmeye başlandığını göreceğimiz günlerin kapıda olduğunu işaret ediyor.

    KOÇ
    Bugünlerde ruhsal enerjiniz ve sezgileriniz yükselebilir. Bu durum da beraberinde size yeni kapılar açarak fırsatlar getirebilir.

    BOĞA
    Hem kendinizin hem de başkalarının hayatını iyileştirecek fikir ve ilhamlara açık olabilirsiniz. Sosyal açıdan kendinizi hareketli hissedebilirsiniz.

        İKİZLER
        Temelde önemli olan isteklerinize odaklanarak detayları çok fazla düşünmemelisiniz. Hayatınıza istekleriniz hiç beklemediğiniz yerlerden gelebilir.

        YENGEÇ
        Elinizden gelenin en iyisini yaratıcılık ile gerçekleştirmeye çalışın. Bir konuda başarılı temeller atmak ve vizyonunuzu genişletmek için uygun bir gün.

        ASLAN
        Dostlarınızla ilgilenmeyi ve ilgi görmeyi tercih edebilirsiniz. Keyifli sohbetler ve insanlar ilginizi çekebilir. Entelektüel konulara başlamak için de uygun bir gün.

            BAŞAK
            Cümlelerinizi özenli seçmeniz oldukça büyük önem taşıyacak. Ayrıca dua etmek, meditasyon yapmak ve totemler oluşturmak için de uygun bir gün.

            TERAZİ
            Fırsatlarınızı iyice gözden geçebilirsiniz. Birtakım yapabilirliklerinize ve imkanlarınıza rağmen geri durduğunuz konuları iyice görmeye çalışın.

            AKREP
            İsteklerinizi gerçekleştirirken mutlaka sağduyunuza da önem verin, salt mantık ile karar almamaya çalışın. Araştırmalar için de uygun bir gün.

                YAY
                Beklemediğiniz bir takım fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Hayatı mümkün olduğunca olduğu gibi karşılayın ve direnç göstermeden yaşamaya çalışın.

                OĞLAK
                Bugünlerde araştırmalarınızı tamamlamak, eğitim almak ya da mesleki konularda atılımlar yapmak için uygun bir gündesiniz.

                KOVA
                Hayatınızdaki bir takım süreçleri bitirip yeni süreçlere gönüllü olarak açık olmanız gereken bir dönemdesiniz. Niyetlerinizin enerjisini üzerinizde taşımaya çalışın.

                    BALIK
                    Bilgi ve tecrübe gerektiren herhangi bir konuda başarılı olabilirsiniz. Ayrıca eğitim, kariyer gibi konularda da şansın sizden yana olduğu bir gündesiniz.
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                    Sanatın ve kültürün merkezi olacak
                    Haberler Burçlar 29 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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