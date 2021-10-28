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    • Burçlar
    • 28.10.2021 08:30
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    • 28.10.2021 08:30
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    28 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Ekim 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Ekim 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ya doğrusunu yap ya da hiç yapma!

    Astrogündem: Venüs-Jüpiter 60'lığı; "Kimliklerin tarih olacağı günlerin tanıtımı başladı!" dedirtecek. Her yeri kameralarla kaplı Çin'in ardından, yüz tanıma sistemleri ile atağa geçen Rusya, teknoloji savaşını farklı bir boyuta taşıyacak.

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermemeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuzluklarından etkileneceksiniz. Temkinli hareket etmeniz gereken bir gün.

    BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız da içinizden üzülüyorsunuz. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.

        İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Bazılarıyla aynı dili konuşamayabilirsiniz. İçinizdeki fırtınaları çevrenize belli etmemekle yanlış yapıyorsunuz.

        YENGEÇ: DUYGUSAL anlamda enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün. Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız, çevrenizi olumlu etkiliyor.

        ASLAN: KONUŞTUĞUNUZ her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, net olmayı denemekten başka çareniz yok. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.

            BAŞAK: ESNEK düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz. Partnerinizle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir.

            TERAZİ: MERKÜR burcunuzda ilerlerken, Ay'dan olumlu etkileşim alıyorsunuz. Mantıklı yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli.

            AKREP: BUGÜN cazibenizi karşı tarafı etkileme konusunda kullanmanız için bir çok fırsat ayağınız geliyor. İdeallerinizde ısrarcı davranmanız sizi istediğiniz noktalara getirecektir.

                YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz.
                Dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz.
                Ay Yengeç'te ilerlerken, duygusal düşünceler içinde olacaksınız.

                OĞLAK: BUGÜN duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin duygularından emin olmak için çaba göstermelisiniz.

                KOVA: MADDİ konularda fazla duygusal hareket ettiğiniz bir gerçek. Önünüzü göremediğiniz zaman, yaşamı kendinize adeta zindan ediyorsunuz. Konular kendiliğinden düzelecektir.

                    BALIK: BUGÜN arkadaşlık duygularınız ön planda olacak. Ay'ın bulunduğu konum, duygusal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Yavaşlayan şartlar konusunda temkinli gidiyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 28 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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