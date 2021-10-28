28 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Jüpiter 60'lığı; "Kimliklerin tarih olacağı günlerin tanıtımı başladı!" dedirtecek. Her yeri kameralarla kaplı Çin'in ardından, yüz tanıma sistemleri ile atağa geçen Rusya, teknoloji savaşını farklı bir boyuta taşıyacak.
KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermemeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuzluklarından etkileneceksiniz. Temkinli hareket etmeniz gereken bir gün.
BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız da içinizden üzülüyorsunuz. Her şeyin yolunda olmaması halinde, keyfiniz kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.