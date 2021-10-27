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    • Burçlar
    • 27.10.2021 09:02
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    • 27.10.2021 09:02
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    27 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    27 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Ekim 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gitmek isteyenler olacak Kasım ayında bırakın gitsin

    Astrogündem: Venüs – Satürn 45'liği, transatlantik koridorunda dönen yasaklı madde ticaretini gözler önüne serebilir. Ülkemizin limanları mercek altına daha çok alınacak. Kendi korkularını perdeleyip konuşmalarında dünyayı ayaklarını altına almışcasına çıkışlar yapanlar da bir gün samimi itiraflarda bulunur, hemde bu kasımda olur.

    KOÇ
    Aşk konusunda partnerinize kendisini ifade etmesi için şans verin ve ani duygu patlamalarından uzak durmaya çalışın.

    BOĞA
    Bugünlerde özellikle aldığınız ürün ya da hizmetlerden memnun kalmayabilirsiniz bu yüzden önemli alışverişlerinizi ilerleyen günlere sarkıtabilirsiniz.

        İKİZLER
        Eski bir partnerin dönüşü ya da mevcut ilişkideki anlaşmazlıkların çözülmesi ve bunların kolaylıkla olması size çok iyi gelebilir.

        YENGEÇ
        Bugünlerde partnerinizi bir yanlış anlaşılma ile yargılamanız gibi akabinde kötü sonuçlar doğuracak durumlar söz konusu olabilir.

        ASLAN
        İkili ilişkilerde karşı tarafa yüklenmediğinizden emin olmalısınız. Aşk konusunda ilişkinizde belirsizlik hali tedirgin hissetmenize neden olabilir.

            BAŞAK
            Aşk konusunda olumlu bir sürece girdiğiniz için bu süreci korumak için çaba da göstermelisiniz. Bu yüzden yazılanları iyi analiz etmelisiniz.

            TERAZİ
            Aşk konusunda bir şeyleri yanlış anlamadığınızdan emin olmalısınız. Uzun süredir istediğiniz ancak erişemediğiniz enerji seviyesine erişebilirsiniz.

            AKREP
            Son zamanlarda ikili ilişkiler konusunda düşünceli, zarif ve hassas tutumunuzu korumanız gerektiğini kendinize hep hatırlatmalısınız.

                YAY
                Aşk konusunda kendinizi iyi ifade ettiğinizden emin olmalısınız. İletişim problemleri kırmızı çizgi ihlaline sebebiyet verebilir.

                OĞLAK
                Mükemmeliyetçi haliniz aslında iyi niyetli olsa da partneriniz kendisini yetersiz hissedebilir ve ilişki içerisinde birtakım problemler yaşanabilir.

                KOVA
                Bugünlerde mesleki anlamda olumlu bir süreçtesiniz. Maddiyatınızın yeterli geleceği, kariyerinizde olumlu bir sürece geçeceğiniz bir dönemdesiniz.

                    BALIK
                    Düşünmeden yapacağınız bir şey maddi anlamda problem yaşamanıza neden olabilir. Özellikle sizin çabanızdan kaynaklı olacak gelişmeler size keyifli gelebilir.
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                    Haberler Burçlar 27 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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