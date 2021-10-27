27 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs – Satürn 45'liği, transatlantik koridorunda dönen yasaklı madde ticaretini gözler önüne serebilir. Ülkemizin limanları mercek altına daha çok alınacak. Kendi korkularını perdeleyip konuşmalarında dünyayı ayaklarını altına almışcasına çıkışlar yapanlar da bir gün samimi itiraflarda bulunur, hemde bu kasımda olur.