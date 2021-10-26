26 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs – Neptün karesi, 1984 doğumlu Satürn'ü Akrep olan Mark Zuckerberg'in "metaverse" atılımları ile yola çıkıp dünyayı bambaşka bir yere götürmeyi hedefliyor. Devletlerin gelecekteki veri sağlayıcısı olacak.
KOÇ
Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak ikili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışın. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.
BOĞA
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Bir takım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir.