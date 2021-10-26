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    • Burçlar
    • 26.10.2021 09:03
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    • 26.10.2021 09:03
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    26 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    26 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 26 Ekim 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Ekim 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    En çok inandığımız şeyler, en az bildiklerimizdir

    Astrogündem: Venüs – Neptün karesi, 1984 doğumlu Satürn'ü Akrep olan Mark Zuckerberg'in "metaverse" atılımları ile yola çıkıp dünyayı bambaşka bir yere götürmeyi hedefliyor. Devletlerin gelecekteki veri sağlayıcısı olacak.

    KOÇ
    Ciddi ilişki için zaman gerektiğini hatırlayacak ikili ilişkilerde hemen samimiyet kurmamaya çalışın. Yük ve sorumluluklarınız artabilir.

    BOĞA
    Bugünlerde aşk konusunda kendinizi serbest bırakmalısınız. Bir takım tabularınız ve standartlarınız sihirli bir aşk yaşamanıza engel olabilir.

        İKİZLER
        Partnerinizin ailesiyle tanışmak için uygun bir gündesiniz. Keza siz de partnerinizi aileniz ya da arkadaşlarınızla tanıştırarak ilişkiye renk katabilirsiniz.

        YENGEÇ
        Uzun süreli ilişki içerisinde olan Terazi'ler partnerleri ile birtakım sosyal planlar yapabilir hatta arkadaş grubu, sosyal çevrelerini de dahil edebilirler.

        ASLAN
        Hayattan almanız gereken ders mucizelere açık ve daha canlı bir insan olmak olabilir. Sosyal olmayı denerseniz beraberinde size popülerlik getirdiğini de görebilirsiniz.

            BAŞAK
            Aşk konusunda kendi kısıtlamalarınızdan kurtulmalı, risk ve cesarete açık olmalısınız. Bilhassa aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olabilir.

            TERAZİ
            Bugünlerde duygusal olarak kendinizi çok verimli hissedebilirsiniz. Aşk konusunda bir takım sürprizler size yeniden canlı ve mutlu hissettirebilir.

            AKREP
            Bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirecek istikrar ve cesarete sahip olsanız da kendinizi yorgun ve bir şeyler yapmak istemezken bulabilirsiniz.

                YAY
                Partnerinizden gelecek ilişkinizi rutinden çıkarma fikirleri başarılı sonuçlar doğurabilir. İlişki içerisinde kendinizi ifade edebilmekte başarılı olabilirsiniz.

                OĞLAK
                Son zamanlarda iş ve arkadaşlık ilişkilerinizde bilhassa yazılı süreçlerde anlaşmazlıklar ya da yanlış anlaşılmalar olabilir.

                KOVA
                Aşk hayatınızda birtakım olumlu durumlar gerçekleşebilir. Arkadaş ortamında tanışacağınız kişiler ile şansınızın yüksek olması sizi farklı bir platforma taşıyabilir.

                    BALIK
                    İçine düştüğünüz bu tezat halden kurtulmanın yolu sezgilerinize kulak vermek olabilir. Duygusal açıdan sürprizlerle dolu bir süreç geçirebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 26 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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