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    • Burçlar
    • 25.10.2021 08:58
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    • 25.10.2021 08:58
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    25 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    25 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Ekim 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Ekim 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Her eylemin atası düşüncedir

    Astrogündem: Mars – Plüton iletişimi devam ediyor. Pandemi ile birlikte ivme kazanan Euro, Avrupa'da ki hükumet krizleri ile geri dönülemez yükselişler yaşayabilir. Ham madde krizleri ülkelerin ticari anlayışını değiştirmeye geliyor.

    KOÇ
    Bir konuda karar verirken iyi düşünmeli ve bir kerede, en net kararınızı vermeye çalışmalısınız. Önceliklerinizin farkına varın.

    BOĞA
    Bugünlerde aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedebilirsiniz. Özellikle eski bir ilişkinizi yeniden canlandırmak için uygun bir gün olabilir.

        İKİZLER
        Temkinli hareket etmek sizi bir takım pişmanlıklardan koruyacaktır. Bugünlerde özellikle insan ilişkilerinde dikkat önemli olacak.

        YENGEÇ
        Bilhassa diş, dudak, uçuk gibi problemlere karşı dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi bugün duygusal hissedebilir, duygu odaklı kendinizi ifade edebilirsiniz.

        ASLAN
        Duygusal olarak hazır hissetmediğiniz hiçbir şeyi yapmaya kendinizi zorlamamalı ve mutlaka da sezgilerinize kulak vermelisiniz.

            BAŞAK
            Mükemmeliyetçilikten mümkün olduğunca uzak kaldığınız taktirde kendinizi iyi hissedebilir ve ilişkiye de verimli olabilirsiniz.

            TERAZİ
            Aşk konusunda karşı tarafa şans vermeniz gereken bir gündesiniz. Mesleki konular ve iş ilişkilerinde alınganlığa kaçmamaya çalışın.

            AKREP
            Hızlı başlangıç ve bitişler yaşanmaması açısından özellikle yeni tanıştığınız kişiler ile bir şeyleri yavaş götürmek için bilinçli bir çaba göstermeniz gerekmekte.

                YAY
                Sağlık problemlerine karşı önlemlerinizi almanız sizin için hayırlı olacaktır. Aşk hayatınızda bir takım duygusal yoğunluklar ve hareketlilikler söz konusu olabilir.

                OĞLAK
                Aşk konusunda geçmiş bir takım tecrübelerinizin size yol haritası olmasına izin vermemeli, herkesin farklı olduğunu hatırlamalısınız.

                KOVA
                Son zamanlarda bir şeylerin hızlı yaşanıyor olması sizi hata yapmaya meyilli bir insan haline getirebilir, dikkatli olmanızda fayda var.

                    BALIK
                    Kısa vadede tüketilebilecek aşklara bugünlerde yönelmeniz olası. Aşk konusunda bugünlerde aksiyon alamadığınız kişilere takılmanız olası görünüyor.
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                    Haberler Burçlar 25 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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