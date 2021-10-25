25 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars – Plüton iletişimi devam ediyor. Pandemi ile birlikte ivme kazanan Euro, Avrupa'da ki hükumet krizleri ile geri dönülemez yükselişler yaşayabilir. Ham madde krizleri ülkelerin ticari anlayışını değiştirmeye geliyor.
KOÇ
Bir konuda karar verirken iyi düşünmeli ve bir kerede, en net kararınızı vermeye çalışmalısınız. Önceliklerinizin farkına varın.
BOĞA
Bugünlerde aşk konusunda kendinizi oldukça şanslı hissedebilirsiniz. Özellikle eski bir ilişkinizi yeniden canlandırmak için uygun bir gün olabilir.