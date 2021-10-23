23 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş bugünden itibaren bir ay boyunca Akrep burcunda olacak, bugünler Türkiye'yi ilgilendiriyor. 22 Temmuz 1965'te Mars, Terazi burcundayken kurulan MİT, operasyonlarıyla dış basının da gündemi olacak.
KOÇ: URANÜS retro yaparken kişiselliğinizi sorguluyor. Yabancı ülkelerden alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Yarım kalmış fırsatlar tekrar karşınıza çıkıyor. Görüşeceğiniz kimseleri iyi inceleyin.
BOĞA: FİNANS evinizle ilgili fırsatlar yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz. Alternatif fırsatlar da önünüze gelecek. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.