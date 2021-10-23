Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 23.10.2021 09:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.10.2021 09:00
    ABONE OL

    23 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Ekim 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Ekim 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Mutluluğa gidecek yolu kendin bulmalısın

    Astrogündem: Güneş bugünden itibaren bir ay boyunca Akrep burcunda olacak, bugünler Türkiye'yi ilgilendiriyor. 22 Temmuz 1965'te Mars, Terazi burcundayken kurulan MİT, operasyonlarıyla dış basının da gündemi olacak.

    KOÇ: URANÜS retro yaparken kişiselliğinizi sorguluyor. Yabancı ülkelerden alacağınız haberler sizi mutlu edecek. Yarım kalmış fırsatlar tekrar karşınıza çıkıyor. Görüşeceğiniz kimseleri iyi inceleyin.


    BOĞA: FİNANS evinizle ilgili fırsatlar yakalayacak ve paranızı değerlendireceksiniz. Alternatif fırsatlar da önünüze gelecek. Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Planlarınızı gizli tutun.


        İKİZLER: YAKIN ilişkilerinizdeki sorunlar konusunda dostlarınızın fikirlerini almaya çalışın. Çevrenizde sevilen bir kişi olduğunuz için kolaylıkla destek sağlayacaksınız. Dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.



        YENGEÇ: İKİLİ ilişkilerinize, hiç kimseyi karıştırmamayı öğrenmelisiniz. Bu hafta özellikle olaylara bakış açınızda gizli bir mizah gizli. Partnerinizin sizin üzerinizdeki baskısından sıkılacağınız bir gün.



        ASLAN: EGOLARINIZI tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları dikkatli ve akıllıca kullanmalısınız. İlgi çeken konuşmalarınızla, karşınızdakileri ikna edecek, fikirlerinin değişmesini sağlayacaksınız.



            BAŞAK: BUGÜN geç kalınmış bir kaprisle ortaya çıkıyorsunuz. Sevdiğiniz kişilerin sizi anlamasının mümkün olmadığı bir alanda paslaşmalar yaşamanız sizi geriyor. Gereksiz detaylar canınızı sıkıyor.



            TERAZİ: BUGÜN iş bağlama konusunda oldukça başarılısınız. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak birçok konuda anlaşmalara imza atacaksınız.



            AKREP: ÇALIŞTIĞINIZ iş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Azimli yapınız sizi agresif yapabilir. Enerjiniz doğru kullanmalı, baskıcı davranmamalısınız.



                YAY: BUGÜN kendinizden yaşça büyük kişilerle olumlu güç birliği oluşturacak, onların desteğini hissedeceksiniz. Kariyerinizi grup çalışmaları ile destekleyeceksiniz. Aklınıza esen konularda başarılısınız.



                OĞLAK: HER şeyi yavaştan ele alıyorsunuz. Zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız çalışmaları sürdüreceksiniz.



                KOVA: BUGÜN fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içinde olacaksınız. Uzun süredir gizlediğiniz planlarınız uygulama aşamasına gelirken, sevdiğiniz işleri pratik yaşama geçirmiş olacaksınız.



                    BALIK: ÇEVRENİZDEKİ iş arkadaşlarınızla disiplin konusunda sorunlar yaşayacaksınız. Hızlı başlayan duygulara dikkat etmelisiniz. Flört etmeye vakit harcamanız ve aşka daha çok şans vermeniz sizi üzebilir.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İddianamede Esra çarpıcı detaylar!
                    Haberler Burçlar 23 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                        SON DAKİKA