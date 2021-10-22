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    • Burçlar
    • 22.10.2021 08:49
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    • 22.10.2021 08:49
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    22 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Ekim 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Ekim 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Tansiyon artabilir

    Astrogündem: Mars-Plüton karesiyle beraber askeri hamleler kapıda! İki malefik gezegen birbirine dirsek atıyor. F-16 savaş uçağı Türkiye'deki ilk uçuşunu 14 Ekim 1987'de Mars – Terazi'deyken gerçekleştirmişti. Türkiye'nin bugünlerdeki konusu olan F-16 isteği, ABD'nin kongresine takılsa da satışı öyle ya da böyle gerçekleşecek. Devletler arası alışverişin tansiyonu aratabilir diyor gökyüzü…

    KOÇ
    Bugünlerde eğitim konularında olumlu adımlar atabilirsiniz.
    Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarılı olabileceğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.

    BOĞA
    Bugünlerde soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız zira üşengeçliğiniz artabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

        İKİZLER
        Bu aralar eğer birkaç kola bölünürseniz kendinizden verim alamayabilirsiniz bu yüzden tek bir işinizi hakkı ile bitirmeye çalışmalısınız.

        YENGEÇ
        Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi negatif hissedebilirsiniz.
        Düşüncelerinize ve yaydığınız enerjiye çok dikkat etmelisiniz.

        ASLAN
        İş yerinizde başkalarına yardım edecek bir takım fırsatlar yaratarak başkasının mutluluğu ile mutlu olabilirsiniz. İş konusunda güvence ön planda olacak.

            BAŞAK
            Aşk konusunda ise cesur adımlar atmanız gerekmekte.
            Fırsatlar konusunda gözünüzün bilhassa açık olması gereken bir dönemdesiniz.

            TERAZİ
            Aşk konusunda pozitif gelişmeler yaşanabilir ancak sizin bakış açınız çok önemli. Küçük olaylarda hemen karamsarlığa düşmemeniz oldukça önemli.

            AKREP
            Araştırma, eğitim, öğrenme, mesleki alanlarda oldukça başarılı olabilirsiniz. Var olan mesleğiniz dışında bir takım hobiler de edinmek isteyebilir ve başarılı olabilirsiniz.

                YAY
                Duygusal açıdan partnerinize kendinizi samimiyet, şefkat ve sevgi ile açabileceksiniz.
                Hayatınızda bir takım endişelerin hakim olduğunu hissedebilirsiniz.

                OĞLAK
                Geleceğinizle ilgili olumsuz ve karamsar olmamak için bilinçli ve istekli çaba göstermelisiniz.
                Önümüzdeki günlerde problemlerin hafiflediğini göreceksiniz.

                KOVA
                Kendinizi verimli hissettiğiniz konularda başarılı olabilirsiniz ancak seçici ilerlemeniz gereken bir gün olabilir. Ayrıca istikrar da gününüzün vazgeçilmezi olabilir.

                    BALIK
                    Ailevi destek isteyecek ve istediğiniz desteği de kendinizde bulabileceksiniz.
                    Devlet işleriyle alakalı bir takım adımları da başarılı bir şekilde atabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 22 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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