22 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Plüton karesiyle beraber askeri hamleler kapıda! İki malefik gezegen birbirine dirsek atıyor. F-16 savaş uçağı Türkiye'deki ilk uçuşunu 14 Ekim 1987'de Mars – Terazi'deyken gerçekleştirmişti. Türkiye'nin bugünlerdeki konusu olan F-16 isteği, ABD'nin kongresine takılsa da satışı öyle ya da böyle gerçekleşecek. Devletler arası alışverişin tansiyonu aratabilir diyor gökyüzü…
KOÇ
Bugünlerde eğitim konularında olumlu adımlar atabilirsiniz.
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve başarılı olabileceğiniz fırsatlar önünüze gelebilir.
BOĞA
Bugünlerde soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı dikkatli olmalısınız zira üşengeçliğiniz artabilir, hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.