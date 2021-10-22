22 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Plüton karesiyle beraber askeri hamleler kapıda! İki malefik gezegen birbirine dirsek atıyor. F-16 savaş uçağı Türkiye'deki ilk uçuşunu 14 Ekim 1987'de Mars – Terazi'deyken gerçekleştirmişti. Türkiye'nin bugünlerdeki konusu olan F-16 isteği, ABD'nin kongresine takılsa da satışı öyle ya da böyle gerçekleşecek. Devletler arası alışverişin tansiyonu aratabilir diyor gökyüzü…