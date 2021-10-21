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    • Burçlar
    • 21.10.2021 08:38
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    • 21.10.2021 08:42
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    21 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Ekim 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Ekim 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ay’ın bulunduğu konum, duygusal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor!

    Astrogündem: Mars, Jüpiter ile iletişim kurmaya hazırlanıyor. Ülkeler arası para politikalarını gözler önüne serecek. 11 Haziran 1930'da Mars, toprak burcundayken kurulan Merkez Bankası aldığı kararlar ile Dolar'a kalp krizi geçirtecek.

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerinden etkileneceksiniz. Aşk ve mantık dengesi içinde temkinli hareket etmeniz gerekiyor.


    BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
    Her şeyin yolunda olmadığında keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.


        İKİZLER: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek. Bazılarıyla aynı dili konuşamayabilirsiniz.
        İçinizdeki fırtınaları çevrenize belli etmemekle yanlış yapıyorsunuz. Fikirlerinizi açık şekilde dile getirmelisiniz.


        YENGEÇ: AY ,burcunuzda ilerlerken duygusal anlamda enerjinizi dengelemekte zorlanabilirsiniz. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir gün.
        Ortak ilişkilerinize güçlü bir bakış açısı ile yaklaşmanız, çevrenizi olumlu bir şekilde etkiliyor.


        ASLAN: BUGÜN sezgileriniz oldukça güçlü. Konuştuğunuz her şeyin altında gizli nedenler aranmasını istemiyorsanız, daha net olmayı denemekten başka çareniz yok. Yanınızda çalışan kişilerin duygusal sorunlarından etkilenebilirsiniz.


            BAŞAK: ESNEK düşünceler içinde olmanız rağmen, bugün herkesi şaşırtan bir tutum içindesiniz. Çevrenize karşı sessiz fakat temkinli davranıyorsunuz. Partnerinizle aranızda güçlü bir çekim oluşabilir. Duygularınız ön plana çıkacak.


            TERAZİ: MERKÜR burcunuzda ilerlerken, Ay'dan olumlu etkileşim alıyorsunuz. Mantıklı yapınızın daha da kemikleşmesi ve düşüncelerinizden taviz vermeyişiniz sizin için önemli bir vurgu oluşturuyor. Sevdiklerinizle inatlaşabilirsiniz.


            AKREP: YÖNETİCİ gezegeniniz Mars, burcunuzda ilerliyor. Bugün cazibenizi karşı tarafı etkileme konusunda kullanmanız için bir çok fırsat ayağınız geliyor. İdeallerinizde ısrarcı davranmanız sizi istediğiniz noktalara getirecektir.


                YAY: BUGÜN bulunduğunuz ortamlarda duygularınızı saklama ihtiyacı içindesiniz. Gücü seviyor ve özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz.
                Ay Yengeç'te ilerlerken, duygusal düşünceler içinde olacak ve oldukça ilgi göreceksiniz.


                OĞLAK: GÜÇLÜ arzularınız olmasına rağmen, bugün duygularınız ve hırslarınızı bastırmak zorunda kalabilirsiniz. Ay karşıt burcunuz Yengeç'te ilerliyor ve partnerinizin size olan duygularından emin olmak için çaba göstermelisiniz.


                KOVA: MADDİ konularda fazla duygusal hareket ettiğiniz bir gerçek. Önünüzü göremediğiniz zaman, yaşamı kendinize adeta zindan ediyorsunuz.
                Hislerinizi bir kenara bırakın ve akılcı davranın. Konular kendiliğinden düzelecektir.


                    BALIK: BUGÜN arkadaşlık duygularınız ön planda olacak.
                    Kendinize ve çevrenize güveniyorsunuz.
                    Ay'ın bulunduğu konum, duygusal düşünceler içinde olduğunuzu gösteriyor. Yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 21 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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