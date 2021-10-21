21 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...



BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.

Her şeyin yolunda olmadığında keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.