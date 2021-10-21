21 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars, Jüpiter ile iletişim kurmaya hazırlanıyor. Ülkeler arası para politikalarını gözler önüne serecek. 11 Haziran 1930'da Mars, toprak burcundayken kurulan Merkez Bankası aldığı kararlar ile Dolar'a kalp krizi geçirtecek.
KOÇ: SOSYAL ilişkilerimize gereken değeri vermeniz gereken bir gün olmasına rağmen, karşılaştığınız kişilerin olumsuz yönlerinden etkileneceksiniz. Aşk ve mantık dengesi içinde temkinli hareket etmeniz gerekiyor.
BOĞA: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.
Her şeyin yolunda olmadığında keyfiniz bir anda kaçıyor. Sevdiklerinizle yapacağınız mantıklı bir konuşma sorunları çözecek.