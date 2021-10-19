19 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Jüpiter 120'liği hibrit eğitim konusunda ciddi anlamda atılım yapmak isteyen ülkeleri gündemine alacak. Üniversitelerin yüz yüze eğitimine devam edeceğini bugünler için duysak da uzun vadede hibrit eğitim hayatımızın bir parçası olacak.
KOÇ: SEZGİLERİNİZ sizi yanıltmıyor. Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.
BOĞA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı ele almanız gerekiyor.