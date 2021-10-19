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    • 19.10.2021 08:42
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    19 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Ekim 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Ekim 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Planlarınızda net olmak zorundasınız!

    Astrogündem: Mars-Jüpiter 120'liği hibrit eğitim konusunda ciddi anlamda atılım yapmak isteyen ülkeleri gündemine alacak. Üniversitelerin yüz yüze eğitimine devam edeceğini bugünler için duysak da uzun vadede hibrit eğitim hayatımızın bir parçası olacak.

    KOÇ: SEZGİLERİNİZ sizi yanıltmıyor. Bazı konularda derin düşündüğünüz zaman daha olumlu olduğunuzu göreceksiniz. Bugün kazançlarınızla ilgili hoşnutsuzluk duymanız, çevresel koşullarınızdan kaynaklanmaktadır.

    BOĞA: BUGÜN partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Yeni konular icat etmek yerine, uzun süredir konuşmadığınız sorunlarınızı ele almanız gerekiyor.

        İKİZLER: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun gelişiyor.
        Ay'ın konumu, birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir.
        Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz.

        YENGEÇ: PARTNERİNİZLE beraberliğiniz bir anlamda farklı duygular içinde gelişiyor. Partnerinizle ortak kararlar almak için uygun bir gün değil. Onun istekleri senin tarzının dışında olduğunu görmek hayal kırıklığı olabilir.

        ASLAN: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Enerjinizi yapıcı kullanacaksınız.

            BAŞAK: MADDENİN esiri değilsiniz. Bugün daha soyut davranmak isteyeceksiniz. Algılama konusunda güçlü bir gününüzdesiniz. Çevrenizdeki gizemli ve çekici olaylara karşı bir merak ve araştırma söz konusu olacak.

            TERAZİ: BUGÜN yine kendi doğrularınız için savaş vermek isteyebilirsiniz. Gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz, fakat bu konuda baskıcı davranmaktan vazgeçmelisiniz. Yorulmaktan korkmamanız size farklı yapıyor.

            AKREP: AKLINIZ çok karışık. Düşünceleriniz dağınık.
            Yapmak istedikleriniz için, yeni bir planlamaya ihtiyacınız var. Siz kendi değer yargılarınızın dışında hareket emekten hoşlanmıyorsunuz.
            Müdahale istemiyorsunuz.

                YAY: ORİJİNAL fikirlerinizi çevresel desteklerle ortaya çıkarabilir ve yaratıcılığınızı daha da güçlendirebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi. Partnerinizle yeni keşiflerde bulanacaksınız.

                OĞLAK: BUGÜN İyi bir planlama yaparsanız zihinsel dağınıklık yaşamazsınız, Kendinizi yenilemek istiyorsanız, eski şartlarınızın size yaşattığı zorlukları tekrar yapmamaya çalışmalısınız.
                Farklı yönlerinizi hissedeceksiniz.

                KOVA: BUGÜN kişisel gelişiminizi ön plana çıkarıyorsunuz.
                Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bilinç altınızı istediğiniz şekilde ortaya koyacak çalışmalar içindesiniz.

                    BALIK: MADDİ hırslarınız ön planda olacaktır. Başarıyı hedeflediğiniz için de değişik konuları bir arada kombine edebileceksiniz. Bazı konular yüzünden başınızın ağrımasını istemiyorsanız, planlarınızda net olmak zorundasınız.
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                    Haberler Burçlar 19 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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