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    • 17.10.2021 08:45
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    17 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Ekim 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Ekim 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz!

    Astrogündem: Güneş-Plüton karesi tüm dünyada ekonominin durgunluğu ve daralmasıyla baş edemeyen siyasetçilerin sınavının asıl şimdi başladığının altını çiziyor. Önümüzdeki 6 ayda faizlerin yükselmesi söz konusu.

    KOÇ: SİZE sunulacak teklifler karşısında bocalamalar geçirmeniz mümkün.
    Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını asgariye indirebiliyorsunuz.


    BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Yaşadığınız olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.


        İKİZLER: TOPLUMSAL konularda sezgilerinizin çok güçlü olduğu bir gün. İlişkilerinizde yaşadığınız olayların bir çoğu, sizin özgün ve değişik bakış açısından ileri geliyor.


        YENGEÇ: BUGÜN Ay'ın bulunduğu konum, kendinizi tanıma fırsatı veriyor. Geçmişle ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. Geleneksel yönlerinizin size zaman kaybettirebileceğini fark etmelisiniz.


        ASLAN: ZİHİNSEL yoğunluk yaşadığınız bildiğini halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz.
        İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve son günlerden gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz.


            BAŞAK: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.
            Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.


            TERAZİ: ÇEVRE ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, fiziksel enerjinizi sportif olaylarda kullanmamalı ve arkadaşlarınızın kalbini kıracak konuşmalar yapmamalısınız.


            AKREP: PARTNERİNİZLE işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.


                YAY: İŞLEK ve kolay iletişim kurabileceğimiz kişilerle birlikte olacağız. Düşüncelerinizin yeniliklerle pekişeceği bir gün. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.


                OĞLAK: İSTEKLERİNİZDE bazı uçukluklar var. Kan bağı içinde olduğunuz kişilerle ortak aktiviteler üretebilirsiniz. Riskler ve ilginç ortamlar ilginizi çekiyor ve macera yaşama isteği beliriyor.

                KOVA: ENTELEKTÜEL çalışmalara önem vermeniz, içsel enerjinizin güçlenmesine neden oluyor. Siz, olumlu yansımalarla yaşamaktan hoşlandığınız için, bugün şartlarınızı en güzel şekilde kullanacaksınız.


                    BALIK: KARŞI cinsin ilgisini üzerinize çekeceksiniz.
                    Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlu davranacaksınız. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.
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                    Haberler Burçlar 17 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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