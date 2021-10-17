17 Ekim 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Plüton karesi tüm dünyada ekonominin durgunluğu ve daralmasıyla baş edemeyen siyasetçilerin sınavının asıl şimdi başladığının altını çiziyor. Önümüzdeki 6 ayda faizlerin yükselmesi söz konusu.
KOÇ: SİZE sunulacak teklifler karşısında bocalamalar geçirmeniz mümkün.
Olayları her yönden görecelik kavramıyla bağdaştırdığınız için, hata kaybını asgariye indirebiliyorsunuz.
BOĞA: ÇEVRESEL koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, biraz da sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Yaşadığınız olaylara isteksiz bir şekilde yaklaşıyorsunuz.