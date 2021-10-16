16 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Chiron 120'liği "Her şeyim tam!" diyen ülkelerin bile derdinin başlayacağını işaret ediyor. 3 Ekim 1990'da Mars–Chiron ilişkisinin aktif olduğu tarihte duvarlarını yıkarak kurulan sanayi ülkesi Almanya'nın üretim konusunda asıl sıkıntıları şimdi başlayacak!
KOÇ
Duygusal olarak kendinizi verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.
BOĞA
Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.