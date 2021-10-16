Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 16.10.2021 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.10.2021 08:55
    ABONE OL

    16 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    16 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 16 Ekim 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Ekim 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Adaleti seven bir insan için her yer emindir

    Astrogündem: Venüs-Chiron 120'liği "Her şeyim tam!" diyen ülkelerin bile derdinin başlayacağını işaret ediyor. 3 Ekim 1990'da Mars–Chiron ilişkisinin aktif olduğu tarihte duvarlarını yıkarak kurulan sanayi ülkesi Almanya'nın üretim konusunda asıl sıkıntıları şimdi başlayacak!

    KOÇ
    Duygusal olarak kendinizi verimli hissettiğiniz ve problemlerinizi çözmek için her iki yönden de kendinizi dinleyebildiğiniz bir gündesiniz.

    BOĞA
    Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilir, yaşananlarla tam olarak emin ve tatmin olmayabilirsiniz.

        İKİZLER
        Bugünlerde özellikle ikili ilişkilerde alınganlık göstermediğinizden ve adil düşündüğünüzden emin olmaya çalışın.

        YENGEÇ
        Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebilir, kendinizi iyi hissetmekle beraber mutluluğun sizinle olmasını sağlayabilirsiniz.

        ASLAN
        Kafa karışıklıklarınızı gidermek için zamana ihtiyacınız olabilir ama aceleci olmamakta fayda var. İletişim konusunda dil sürçmesi gibi kazalara dikkat etmelisiniz.

            BAŞAK
            Kendi kendinize yetebildiğiniz ve yalnız kalmayı tercih ettiğiniz bir dönemde olsanız da bugün aşk ve duygusal konularda oldukça şanslısınız.

            TERAZİ
            Kendinizi oldukça duygusal hissedebilirsiniz. Partnerinize karşı aşırı kontrolcü olmadığınız sürece aşkta şanslı bir döneme geçiş yapmaktasınız.

            AKREP
            Duygularınızı daha rasyonel bakış açısı ile törpülemeniz gerekebilir. Sosyal hayatınızda arkadaşlarınızla olmak ve sevildiğinizi hissetmek size keyifli gelebilir.

                YAY
                Son zamanlarda aşk konusunda ve arkadaşlıklar konusunda bugün kişilere veya durumlara şüpheci yaklaşabilirsiniz.

                OĞLAK
                Kendinizi göstermek isteyeceğiniz ve niyetlerinizde net olacağınız bugünlerde istediğiniz reaksiyonu tam olarak karşınızdaki kişilerden alamayabilirsiniz.

                KOVA
                Kendinizi iş konusunda motive etmeniz gerekebilir, önünüze çıkacak setler epey yorucu olabilir. Aşk hayatınızda atacağınız adımların size başarı getirecek.
                    Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
                    Haberler Burçlar 16 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                        SON DAKİKA