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    • Burçlar
    • 15.10.2021 08:53
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    • 15.10.2021 08:59
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    15 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    15 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Ekim 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ekim 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün dikkatli olun!

    Astrogündem: Merkür Retro'su, dünyadaki dijital platformları avucunun içine aldı ve sıkmaya devam ediyor. Haziran 2011'de kurulan yayın platformu Twitch'in hacklenmesi sadece bir hacklenme ile sınırlı kalmayacak. Biyolojik savaşlardan hacker savaşlarına geçiyoruz, hazır mısınız?

    KOÇ: DUYGUSAL konularda aşamalar kaydetmek istiyorsanız, çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Bugünlerde aklınızda sürekli mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.

    BOĞA: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.

        İKİZLER: KOMBİNASYON burcunuz Terazide geri giden Merkür, yaşamınızı daha da kurallı bir hale getiriyor. Yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerde göreceksiniz.

        YENGEÇ: AİLEDE bazı dengelerin yeniden gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz. Bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız.

        ASLAN: AY karşıt burcunuzda ilerliyor. Bu durum, bazı iş sorunlarınızın yeniden kafanızı kurcalamanıza neden olacak. Duygularınızı, yaratıcılığınızla kombine edeceğiniz bir gün.

            BAŞAK: DUYGUSAL ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Aklınıza koyduğunuz her neyse oldukça başarılısınız. Bugünlerde birçok kişi sizi taklit etmek isteyecektir.

            TERAZİ: ARKADAŞ çevrelerinizde sabit bir kişilik sergiliyorsunuz. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

            AKREP: AY düşüncelerinize yoğunluk kazandırıyor. Estetik yönden kendinize güvenmenize rağmen, isteklerinizi kimseyle paylaşmak istemiyor ve çabanızla bir şeyler yapmak istiyorsunuz.

                YAY: MADDESEL konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.

                OĞLAK: HIRSLARINIZLA ilgili değişimlerin söz konusu olacağını gösteriyor. Toplumda fikirlerinizde yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz. Bugün dikkatli olun.

                KOVA: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. Kafanızın içinde bir çok düşünce mevcut ve yapacağınız her şeyi planlı bir şekilde uygulama fırsatı bulacaksınız.

                    BALIK: BİRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, motivasyonunuz artıyor. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak bir çok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 15 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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