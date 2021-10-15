15 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür Retro'su, dünyadaki dijital platformları avucunun içine aldı ve sıkmaya devam ediyor. Haziran 2011'de kurulan yayın platformu Twitch'in hacklenmesi sadece bir hacklenme ile sınırlı kalmayacak. Biyolojik savaşlardan hacker savaşlarına geçiyoruz, hazır mısınız?
KOÇ: DUYGUSAL konularda aşamalar kaydetmek istiyorsanız, çevrenizle işbirliği yapmak zorundasınız. Bugünlerde aklınızda sürekli mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.
BOĞA: MADDİ konularınızın yeni bir boyut kazanmanın size kazandıracağı prestijleri inkar etmemelisiniz. Yapacağınız organizasyonlarda, kendinizi farklı bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.