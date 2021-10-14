14 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Ay-Satürn kavuşumu, üretim ve tüketimin dengesindeki değişime "daha yeni başlıyoruz." dedirtiyor. Bütün dünyada eş zamanlı olarak ortaya çıkan tedarik zinciri sorunu derinleşmekle kalmayıp, kalıcılaşabilir.
KOÇ: BOŞ konuşmalardan siz de rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.
BOĞA: ÇEVRENİZİN tepkilerini düşünmek adımlarınıza engel oluşturuyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuzda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.