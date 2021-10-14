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    • Burçlar
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    • 14.10.2021 08:45
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    14 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    14 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 14 Ekim 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ekim 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Duygusallığınızı bir kenara bırakın, mantığınızı kullanın!

    Astrogündem: Ay-Satürn kavuşumu, üretim ve tüketimin dengesindeki değişime "daha yeni başlıyoruz." dedirtiyor. Bütün dünyada eş zamanlı olarak ortaya çıkan tedarik zinciri sorunu derinleşmekle kalmayıp, kalıcılaşabilir.

    KOÇ: BOŞ konuşmalardan siz de rahatsız oluyor ve konsantrasyonunuzun dağıldığını hissediyorsunuz Oysa ilgi duyduğunuz konuda kendinize yetecek bilgi ve tecrübeye sahipsiniz.

    BOĞA: ÇEVRENİZİN tepkilerini düşünmek adımlarınıza engel oluşturuyor. Sorumluluklarınızın bilincinde olmak sizin için önemli fakat başarısız olduğunuzda tek başınıza kaldığınızı unutmayın.

        İKİZLER: PARTNERİNİZİN size karşı sorgulayıcı tavırlarından çok rahatsız oluyor ve aksi tavırlar içine giriyorsunuz. Daha yumuşak bir şekilde olaya yaklaşarak, ona hak verebilirsiniz.

        YENGEÇ: DUYGUSAL konularda biraz daha cesarete ihtiyacınız var. Partnerinizin istekleri sizi çaresiz bırakıyor. Size bir arkadaş gibi davranan en yakın büyüğünüzden alacağınız destek önemli olacak.

        ASLAN: GERÇEKLEŞTİRMEK istediğiniz işinizle ilgili konuyu aceleye getirmeden kendinizi ifade etmeye çalışın. Hızlı davranmanın getireceği riskleri kaldırmayacak kadar önemli. Düzenli bir sistem size kazandırır.

            TERAZİ: İŞ çevrenizde doğru kişilerin olması sizin için çok önemli. Aksi taktirde kolaylıkla olumsuz motivasyon alıyor ve çok çabuk günlük iş akışına bunu kolayca yansıtıyorsunuz.

            AKREP: GÜZEL ve etkili konuşmalarınızla geçici aşklar gündeme gelebilir. Her zaman karşı karşıya kaldığınız durumlardan biri. Bu konuda nerede daha ciddi davranacağınızı biliyor ve gerekeni yapıyorsunuz.

            YAY: ÇEVRENİZE gösterdiğiniz ilgiyi en yakınlarınıza göstermiyorsunuz. Aksine onların hatalarını tartışma konusu yapıyor, kırıcı tavırlar içine giriyorsunuz. Bu konuda kendinizi kontrol etmelisiniz.

                OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili sezgileriniz sizi yanıltmıyor. Başınıza buyruk davranışlar risk yaratabilir. Duygusal anlamda bastırdığınız arzularınız değişen koşullarda sizi farklı bir kişiliğe yöneltebilir.

                KOVA: AİLE ortamınızı etkileyebilecek özel durumlar söz konusu olabilir. Bu konuda yol gösterici bir rol oynayabilir, herkes tarafından kabul görecek anlaşma koşullarını uygulayabilirsiniz.

                BALIK: KARŞILAŞTIĞINIZ kişilerin sözlerinden ve beden dilinden nedense çok çabuk etkileneceksiniz. Duygusallığınızı bir kenara bırakarak, mantığın gerektirdiği şekilde gelişmeleri değerlendirin.
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                Haberler Burçlar 14 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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