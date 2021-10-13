13 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: 15 Şubat 2005'te Kova Stelyumunda kurulan video içerik platformu Youtube'un topluluk ihlali ve gelirler ile ilgili alacağı kararlar nice Influencer'ları ve Youtuber'ları tarihin tozlu sayfalarına karıştıracak.
KOÇ: KARŞI cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Kişisel düşüncelerinizi derinleştireceksiniz.
BOĞA: DENGELİ yapınız yüzünden, her olaya akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.