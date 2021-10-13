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    • Burçlar
    • 13.10.2021 08:42
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    • 13.10.2021 08:45
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    13 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Ekim 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Ekim 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz!

    Astrogündem: 15 Şubat 2005'te Kova Stelyumunda kurulan video içerik platformu Youtube'un topluluk ihlali ve gelirler ile ilgili alacağı kararlar nice Influencer'ları ve Youtuber'ları tarihin tozlu sayfalarına karıştıracak.

    KOÇ: KARŞI cinsin hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Kişisel düşüncelerinizi derinleştireceksiniz.


    BOĞA: DENGELİ yapınız yüzünden, her olaya akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.


        İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyorsunuz. Çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor.


        YENGEÇ: BUGÜN duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize hissettirebileceksiniz. İlginç konuşmaların yaşanacağı toplantılar sizi bekliyor.


        ASLAN: SEZGİLERİMİZİN sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz. Bugün, kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz. İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.


            BAŞAK: BİLİNÇALTINIZIN rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek istemiyor, değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Kendinize zaman tanımalı, koşullarınızı gözden geçirmelisiniz.


            TERAZİ: GELİŞEN fırsatlar karşısında kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İşle ilgili konular kafanızı kurcalayabilir.


            AKREP: DİNAMİK yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuzda motivasyonunuz iki katına çıkıyor. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.


                YAY: ÇEVRENİZDEKİLERİN yaklaşımları son derece gerçekçi olacak. Onların güçlü destekleri, bazı fırsatları da birlikte getirecek. Yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.


                OĞLAK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi rahat ifade ettiğiniz için, çevreniz oldukça kalabalık. Etrafınızdakilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine, müdahale etmelisiniz.


                KOVA: MADDİ konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz. Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız.


                    BALIK: DUYGU yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 13 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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