7 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Mars kavuşumu, ülkemizi ilgilendiren stratejik askeri hamleleri vurgulayacak. Ortadoğu'da bugün gündeme gelecek gelişmeler, 30 Ekim'deki Mars – Akrep seyriyle sıcak saatleri beraberinde getirebilir.
KOÇ
Bugünlerde üzerinizdeki iş yükünü biraz olsun dağıtmak isteyebilir, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Acil işlerinizi sabahtan halledebilirsiniz.
BOĞA
Küçük şeylerle mutlu olmanız çevrenize de neşe saçmanıza vesile olabilir. Patronlarınızın sizden beklentisi üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.