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    • 07.10.2021 09:50
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    7 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Ekim 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Ekim 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yaşam devam ettikçe engebesi bitmez

    Astrogündem: Güneş-Mars kavuşumu, ülkemizi ilgilendiren stratejik askeri hamleleri vurgulayacak. Ortadoğu'da bugün gündeme gelecek gelişmeler, 30 Ekim'deki Mars – Akrep seyriyle sıcak saatleri beraberinde getirebilir.

    KOÇ
    Bugünlerde üzerinizdeki iş yükünü biraz olsun dağıtmak isteyebilir, grup çalışmalarına yönelebilirsiniz. Acil işlerinizi sabahtan halledebilirsiniz.

    BOĞA
    Küçük şeylerle mutlu olmanız çevrenize de neşe saçmanıza vesile olabilir. Patronlarınızın sizden beklentisi üst düzeyde olarak sorumluluk yükleyebilir.

        İKİZLER
        Bugünlerde duygusal olarak kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. İlişkiniz için gösterdiğiniz çaba karşılığını bulamayabilir.

        YENGEÇ
        Kimseyi üzmek istememeniz taktir topluyor ancak kendinizi kurban rolüne koymamalısınız. Önceliğin kendiniz olması gerektiğini hatırlayın.

        ASLAN
        Duygusal olarak kendinizi zorlarsanız stres odaklı problemler baş gösterebilir. Bazı olayları çözümlemeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmelisiniz.

            BAŞAK
            Aşk hayatınızda mükemmeliyeti aramak yerine partnerinizle mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Akşam saatlerinde tamamen dinlenme odaklı kalmaya çalışabilirsiniz.

            TERAZİ
            Duygusal olarak kendinizi iyi hissetmediğiniz noktalarda dostlarınızdan yardım almaktan çekinmeyin, sürekli güçlü durmaya çalışmayın.

            AKREP
            Bugünlerde isteklerinize gitmekte oldukça keyifli zaman geçirebilirsiniz. Minimalist tutumunuz da en çok çevrenizdekilerin yüzünü güldürebilir.

                YAY
                Bir şeyleri etraflıca düşünerek konuşmakta fayda var. İsteklerinizi net bir dille söylerseniz gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek olabilir.

                OĞLAK
                Bugünlerde duygusal olarak sessizliğinizi korumak isteseniz de söylemek istediklerinizi söyleyeceğiniz uygun üslubu zorlanmadan bulabilir.

                KOVA
                Bazı olayları çözümlemek için ise çaba göstermelisiniz. Hayatınızı düzene sokmak ve istemediklerinizi hayatınızdan çıkarmak için uygun bir gün.
                    6-7 Ekim olaylarında delil karartan polisler...
                    Haberler Burçlar 7 Ekim 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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