8 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Hava burcunda hareket eden Satürn – su burcunda hareket eden ağır gezegen Neptün ile iletişim kuruyor. İklim sorunları dünyayı çepeçevre sararken, seller, taşkınlar ve heyelanları gündemimize taşıyabilir.
KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. Arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçi.
BOĞA: AŞKIN gözü kördür derler, siz de bilirsiniz. Bugünlerde hiç olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda onlara kapalı davranıyorsunuz.