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    • 08.10.2021 08:54
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    8 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Ekim 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Ekim 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Duygularınızla başınız dertte, kafanız çok karışık!

    Astrogündem: Hava burcunda hareket eden Satürn – su burcunda hareket eden ağır gezegen Neptün ile iletişim kuruyor. İklim sorunları dünyayı çepeçevre sararken, seller, taşkınlar ve heyelanları gündemimize taşıyabilir.

    KOÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ kimseye açıklamıyorsunuz. Yetiştirmeniz gereken konular olduğunda iyice içine kapanık oluyorsunuz. Gizli duyguların kişisi oldunuz. Arkadaşlarınız sizden oldukça şikayetçi.

    BOĞA: AŞKIN gözü kördür derler, siz de bilirsiniz. Bugünlerde hiç olumsuz düşünce duymak istemiyorsunuz. Çevreniz sizin iyiliğinizi istiyor. Nedense bu konuda onlara kapalı davranıyorsunuz.

        İKİZLER: AKTİF, kalıcı, inatçı ve yüksek motivasyonunuza herkes şaşırıyor. Çevreniz enerjinizi hayranlıkla izliyorlar. Yeter ki, kendinize özgü yaşam tarzınıza müdahale etmesinler.

        YENGEÇ: ÇEKİCİ, ve ikna edici olmanız çevrenizde olumlu etkilere sebep oluyor. Bugün girdiğiniz her ortamda, sizin istekleriniz ön plana çıkacak ve düşüncelerinizi rahatlıkla ifade edebileceksiniz.

        ASLAN: DUYGULU, enerji dolu ve çekici kişiliğiniz, çevrenizin sürekli kalabalık olmasına sebep oluyor. Fakat, sizin gözünüz, sevdiğinizden başkasını görmüyor. Gelecekle ilgili yeni planlarınız var.

            BAŞAK: ÇEKİCİLİĞİNİZİ, aşk konusunda da sürdürüyorsunuz. Yeni fikirlere açıksınız. Tanışacağınız kişilerle, dostluklar kurabilirsiniz. Kalbi boş olanlar için ilginç ve ileriye yönelik olabilir.

            TERAZİ: YAŞANTINIZDA, bir süredir kafanızı kurcalayan konulara bir açıklık getireceksiniz. Amaçlarınız doğrultusunda, biraz soğukkanlılıkla hareket etmeye devam edin. Bugün her şey lehinize gelişecek.

            AKREP: DUYGUSAL iniş çıkışlar yaşadığınız bugünlerde, huzursuz anlar geçiriyorsunuz. Kıskançlık konusunda bazen aşırıya kaçıyor, birbirinizi üzüyorsunuz. Bugün, artık eski olayları unutun.

                YAY: PARASAL durumunuzu, duygusal yönde emniyete almak istersiniz. Bugün size sunulan iş tekliflerini iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Önlemini almadığınız işi kesinlikle onaylamayın.

                OĞLAK: BAĞLILIK sizin için önemli. İşte bu yüzden aşklarınızda hep sorun yaşıyorsunuz. Onun sizi anlamayacağı muhakkak. Aynı anda birçok işi başarabilen sizi sınırlamak mümkün değil.

                KOVA: COŞKULU olduğunuz zaman aktiviteniz çok yüksek. Her alanda başarı sizi kendine çekiyor. Ele aldığınız konularda müthiş bir yaratma gücünüz var. Böyle olunca sinirli olmanız son derece normal.

                    BALIK: DUYGULARINIZLA başınız dertte. Çevrenize şans vermek istemediğiniz bir gün içindesiniz. Ben bilirim halleriniz yüzünden arkadaşlarınız size kırılabilirler. Kafanız çok karışık.
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                    Haberler Burçlar 8 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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