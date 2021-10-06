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    • 06.10.2021 08:41
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    6 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Ekim 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Ekim 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan korumalısınız!

    Astrogündem: Mars-Uranüs ilişkisi, 19 Haziran 1964'te Venüs Retro'sunda dünyaya gelen Boris Johnson, ülkesindeki akaryakıtın dağıtım krizini çözmeye çalışırken, başı ağrıyacak. Ülkemizdeki havayolu şirketlerinin el değiştirmesi konuşulacak.

    KOÇ: BUGÜN değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalısınız.

    BOĞA: PARTNERİNİZİN fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size güvenlerini hak etmek için çok çalışmalısınız.

        İKİZLER: YAŞAMINIZLA ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Süregelen işlerinizde de, bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.

        YENGEÇ: AY'IN bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.

        ASLAN: UZUN vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projelere engel oluşturuyor. Çalışmalar için donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla, duygusal alışveriş içinde olacaksınız.

            BAŞAK: TOPLUMSAL ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz.

            TERAZİ: DUYGULARINIZDA aşırıya kaçmaktan korkuyorsunuz. Oysa yaşamı öylesine derin algılıyorsunuz ki, yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızı çok sıkıyor.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızdakilerde kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili şikayetleriniz artıyor. İş yaptığınız kişileri yargılayacaksınız.

                YAY: BUGÜN Ay, ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor. Çevrenize karşı kuşkulusunuz. Arkadaşlarınızı yargılayabiliyorsunuz. Fakat işinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız.

                OĞLAK: İŞ ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen kimseyi kırmadan, bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Bugün partnerinizle önlenemeyen sezgisel bir bağ var.

                KOVA: BUGÜN konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilgi görüyor. Retro Merkür'den destek görüyorsunuz. Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemeniz tuhaf karşılanabilir.

                    BALIK: MADDİ konularda yoğun mücadeleler sevmediğiniz konular olmasına rağmen, olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız.
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                    Haberler Burçlar 6 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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