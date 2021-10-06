6 Ekim 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Uranüs ilişkisi, 19 Haziran 1964'te Venüs Retro'sunda dünyaya gelen Boris Johnson, ülkesindeki akaryakıtın dağıtım krizini çözmeye çalışırken, başı ağrıyacak. Ülkemizdeki havayolu şirketlerinin el değiştirmesi konuşulacak.
KOÇ: BUGÜN değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalısınız.
BOĞA: PARTNERİNİZİN fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size güvenlerini hak etmek için çok çalışmalısınız.