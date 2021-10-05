5 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür–Neptün iletişimi, dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan rağbeti gözler önüne serecek. Petrol, kömür ve türevlerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak fikirler ilerlemeyi de beraberinde getirecek. Beyin fırtınasıyla tetiklenen projeler kapıda.
KOÇ
Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen ancak bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.
BOĞA
Kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz. Onların fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var.