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    • Burçlar
    • 05.10.2021 09:05
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    • 05.10.2021 09:05
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    5 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    5 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 5 Ekim 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ekim 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Küçük harcamaları gözden kaçırmayın

    Astrogündem: Merkür–Neptün iletişimi, dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan rağbeti gözler önüne serecek. Petrol, kömür ve türevlerine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıracak fikirler ilerlemeyi de beraberinde getirecek. Beyin fırtınasıyla tetiklenen projeler kapıda.

    KOÇ
    Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen ancak bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

    BOĞA
    Kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz. Onların fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var.

        İKİZLER
        Evli olan İkizler çocuk sahibi olabilirler, yine sağlık alanında başlatmak istediklerinizi başlatmak için uygun bir gündesiniz.

        YENGEÇ
        Aşk hayatınızda alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. Özellikle eski partnerin dönüşü gibi konular gündeme gelebilir.

        ASLAN
        İsteklerinize ulaşmak konusunda istekli olsanız da eleştiriye de açık olmanız önemli olacak. Ayrıca yalnız İkizler burcu üyeleri yine ortak tanıdıklara şans verebilmeliler.

            BAŞAK
            Aşk konusunda partnerinize olan ilginiz onun sevgisini kazandığı için uzun vadeli ilişkinin temellerini bugünden atabilirsiniz, güvenilir olacaktır.

            TERAZİ
            İş konusunda gün içerisinde hareketlilik size çok fazla gürültülü gelebilir. Sakin bir ortam arama ihtiyacına girebilirsiniz.

            AKREP
            Aşk hayatınızda sürekli problem çözücü olmak sizi bir hayli yorgun düşürmüş olabilir, bugün kimse için hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

                YAY
                Aşk hayatınızda yapacağınız açılımların olumlu sonuçlanması sizi ilerisi için cesaretlendirebilir. Cesaretiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek olacak.

                OĞLAK
                Alacağınız haberlerin oldukça keyifli olacağı bir gündesiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, seveceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.

                KOVA
                Kendinizi meditasyon, yoga gibi etkinliklerle sakin tutmanızda ve günün yorgunluğunu atmanızda fayda var.

                    BALIK
                    Sosyal açıdan arkadaşlarınızla da zaman geçireceğiniz keyifli bir sürece girebilirsiniz. Özellikle işinizde de duygusal destek ve motivasyon görebilmeniz de mümkün.
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                    Haberler Burçlar 5 Ekim 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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