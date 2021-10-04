Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği, Ülkemizdeki birçok bankada nakit dövizde belli bir çekim miktarından sonra vergi benzeri yaptırımlar görebileceğimizi işaret ediyor. Ekonominin gidişatını dövizden fazlasının belirleyeceği bir haftaya giriyoruz.