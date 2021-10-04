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    • Burçlar
    • 04.10.2021 09:17
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    • 04.10.2021 09:17
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    4 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Ekim 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Ekim 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Elin yaptığı herhangi bir şeyi bir başka el yıkabilir

    Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği, Ülkemizdeki birçok bankada nakit dövizde belli bir çekim miktarından sonra vergi benzeri yaptırımlar görebileceğimizi işaret ediyor. Ekonominin gidişatını dövizden fazlasının belirleyeceği bir haftaya giriyoruz.

    KOÇ
    Yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman.
    Sevdiklerinize karşı fedakar olup onları düşünürken kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.

    BOĞA
    Aşk konusunda partnerinize biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz, aşk konusunda çaba sizden gelebilir.

        İKİZLER
        Partnerinize karşı anlayışlı olduğunuzdan emin olmanız gereken bir gündesiniz aksi taktirde sinir ve tartışmalara hazır olmanız gerekebilir.

        YENGEÇ
        Zaman içerisinde kendinizi geliştirmeye açık olursanız büyük başarılar elde edebilir aynı zamanda hatalarınızdan ders alabilirsiniz.

        ASLAN
        Kendinizi fazla duygusal hissetmeyebilirsiniz bu durum da partnerinizi incitebilir.
        Hobilerinize yönelik meslek geliştirmek gibi niyetlerinizi gerçeğe çevirebilirsiniz.

            BAŞAK
            Maddiyatınız hususunda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.
            Mal alım satımı gibi konular için uygun bir gündesiniz.

            TERAZİ
            Önemli işlerinizi başlatmak yerine ilerleyen günlere erteleyebilirsiniz Vazgeçmek yerine yarıda bırakıp, dinlenip devam etmenizde fayda olacaktır.

            AKREP
            İş konusunda sürpriz gelişmelere ayak uydurmakta ve zihinsel olarak da adapte olmakta problem çekmeyebilirsiniz. Beklemediğiniz yerde para görerek şaşırabilirsiniz.

                YAY
                Bir konuda istikrarlı işinizi götürebiliyorken yorgunluktan dolayı vazgeçebilirsiniz.
                İş konusunda üstlerinizle çatışma içerisinde olmaktan kaçının.

                OĞLAK
                Bugünlerde iş konusunda etrafınıza karşı daha açık fikirli olmanız gerekmekte.
                Aşk konusunda ise netlik için kendinize zaman tanımalısınız.

                KOVA
                İşle alakalı konularda bazı fırsatları kaçırdığınız için kendinizi pişman hissedebilirsiniz.
                Duygusal konularda ise heveslendiğiniz konuşmaları devam ettirmeyebilirsiniz.

                    BALIK
                    Son zamanlarda kendinizi çokta düzenli hissetmeyeceğiniz bugünlerde eşyalarınızı kaybedebilir, aynı zamanda dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz.
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                    Değişim başladı bankalar atağa geçti
                    Haberler Burçlar 4 Ekim 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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