Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği, Ülkemizdeki birçok bankada nakit dövizde belli bir çekim miktarından sonra vergi benzeri yaptırımlar görebileceğimizi işaret ediyor. Ekonominin gidişatını dövizden fazlasının belirleyeceği bir haftaya giriyoruz.
KOÇ
Yeteneklerinizi keşfetmek için uygun bir zaman.
Sevdiklerinize karşı fedakar olup onları düşünürken kendinizi düşünmeyi kaçırabiliyorsunuz.
BOĞA
Aşk konusunda partnerinize biraz daha anlayış gösterdiğiniz taktirde olumlu sonuçlar yaşayabilirsiniz, aşk konusunda çaba sizden gelebilir.