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    • Burçlar
    • 02.10.2021 09:30
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    • 02.10.2021 09:30
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    Retro ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Koç, İkizler, Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Terazi, Başak, Balık ve Kova...

    Retro ne zaman bitecek? Merkür retrosu 2021 tarihleri nedir? Merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yılın belli zamanlarında gerçekleşen retro bu yıl içerisinde son kez başladı ve belli tarihlerde devam edecek. Astrolojiye ilgi duyanlar hangi burçları olumlu hangilerini de olumsuz etkilediğini merak ediyor. İşte Merkür retrosunun burçlara etkisi Koç, İkizler, Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Terazi, Başak, Balık ve Kova...

    takvim.com.tr
    Retro ne zaman bitecek?

    Terazi burcunda yılın son Merkür retrosu başladı ve Retro ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılır oldu. Yılda belli zamanlarda meydana gelen doğa olayları kişilerin hayatlarını da etkiliyor, hislerini ve davranışlarını değiştirmesinde etken olabiliyor. Özellikler astroloji severler ve yakından takip edenler bu özel doğa olaylarına daha da önem veriyor ve Merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Sorgulamasını yapıyor. Peki Merkür retrosu 2021 tarihleri nedir? Olumlu ve olumsuz etkileri neler olacak?

    MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

    Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.

    MERKÜR RETROSU NEDİR?

    Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu başladı.

    29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.

    MERKÜR RETROSU BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

    Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek. Alem'in haberine göre, bu tarihlerde her burç için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Merkür retrosu özünde zihnimizin biraz bulanması, biraz da iletişim kopukluğu yaşamamız anlamına geliyor. Bu dönemde eski sevgililer kapıya gelebilir. İkinci bir şansı vermeden önce gerekli dersleri alıp almadığına iyi bakmalısınız.

        Eğer gerekli sınavları geçmişse bir şans verebilirsiniz ancak yine de Merkür retrosunun bitmesini beklemenizde fayda var. Ayrıca Merkür retrosu döneminde iletişim kazaları da yaşanabilir. Bu dönemde arkadaşınıza atmanız gereken mesajları patronunuza atabilirsiniz. O yüzden bu dönemde göndereceğiniz her mesajı iki veya üç kere kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde dökümanları ve dosyaları da birkaç kere kontrol edip kayıt edin çünkü emekleriniz boşa gidebilir. Merkür retrosu döneminde aldığınız teknolojik eşyalardan pek fayda sağlayamayabilirsiniz, çok sık bozulabilirler. Yine bu dönemde sözleşmelere imza atarken de beklemekte fayda var. Ama çok iyi bir teklifi aldıysanız ve beklemekte istemiyorsanız anlaşmaları detaylıca kontrol etmeden imza atmamalısınız. Ancak bu dönemde düğünleri mutlaka ertelemelisiniz.

        KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.

        BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.

        İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.

        YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Yengeç burçlarının Merkür retrosundaki gündemi ev, aile ve iletişim sorunları olacak. Komşularıyla kavga etmeden, kiranın yanlış adrese gitmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Eşya alırken de dikkatli olmalılar.

        Aslan ve Yükselen Aslan Burçlarını Merkür Retrosunda Neler Bekliyor?

        Aslan burçları Merkür retrosunda seyahatler ve arkadaşlık ilişkileri konusunda iletişim sıkıntıları yaşayabilir. Seyahate çıkacaklarsa uçak biletlerini birkaç kez kontrol etmeliler. Eğitim alanlar yine tarihler, ticaretle uğraşanlar ise imzaladıkları sözleşmeler konusunda dikkatli olmalı.

        BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Başak burçlarının Merkür retrosu gündeminde ilk sırada parasal konular yer alacak. Yanlış yere para gönderebilir, bekledikleri paralar konusunda gecikmeler yaşayabilir ya da bir ürüne gereğinden fazla para ödeyebilirler. Maddi konularda dikkatli olmalılar.

        TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Terazi burçları bu dönemde hayatlarındaki her planı yeniden gözden geçirmeliler, değiştirmek ya da yavaşlatmak zorunda kalabilirler. Bu dönemde kafaları karışabilir, daha önce verdikleri önemli kararları değiştirmemeye gayret etsinler. Geçmişte karşılarına çıkan olay ve durumlar tekrar çözülmek üzerine önlerine düşebilir.

        AKREP VE YÜKSELEN AKREP BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Akrep burçları bu dönemde içsel bir bekleme dönemine girmiş gibi hissedebilirler. Düşünceleri çok fazla geçmişe takılabilir. Eski mevzuları düşünmek, korkuların ve endişelerinin artması bu dönemde çok mümkün gözüküyor. Arkalarından çevrilen işleri ve düşmanlıkları fark edebilirler. Biraz daha dikkatli olmaya çalışmalılar.

        YAY VE YÜKSELEN YAY BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

        Yay burçları Merkü retrosu döneminde sosyal çevreleriyle ilgili bazı şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabilirler. Kimin dost kimin düşman olduğunu fark edecekleri bir dönem. Yanlış anlaşılmalar söz konusu. Bu dönem onlar için biraz izleme zamanı. Hayalleri ile ilgili yaşanacak bazı gelişmeler, her şeyi tekrar gözden geçirmelerini sağlayacak. Kalabalık ortamlarda eski sevgilileri ile karşılaşma ihtimalleri yüksek.

            OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

            Merkür retrosu Oğlak burçlarının kariyer evinde gerileyecek. Anlaşmaları, işleri tekrar gözden geçirmeleri gerekebilir. Detayları fark edebilmeleri için aynı işi yanlış anlaşılmalardan dolayı birkaç kez yapabilirler. İş yerinde yanlış anlaşılmalar ve iletişime çok dikkat etmeliler. Yanlış mailler atabilirler.

            KOVA VE YÜKSELEN KOVA BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

            Kova burçları Merkür retrosu döneminde seyahatler, iletişim ve eğitim konularında bazı aksamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda kendi hayat planlarında detayları fark edecekleri bir dönem olacak. Olaylarda aksilikler yaşadıkça farkındalıkları artacak.

            BALIK VE YÜKSELEN BALIK BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

            Balık burçları Merkür retrosu döneminde parasal konular ve detaylar ile uğraşmak zorunda kalabilirler. Gelmeyen paralar, geciken ödemeler Balık burçlarının bir şeyleri fark etmesini sağlayabilir. Para konularına dikkat etmeliler, yatırım yapmak için doğru zaman olmayabilir.
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            Haberler Burçlar Retro ne zaman bitecek? Merkür retrosunun burçlara etkisi nelerdir? Koç, İkizler, Boğa, Yay, Akrep, Aslan, Terazi, Başak, Balık ve Kova...
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