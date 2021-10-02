2 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Günün özeti; Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır.

Astrogündem: Venüs-Plüton 60'lığı, gelişen tıbbın yanına ilişen estetik sektörüne olan güvenin sorgulanması gerektiğini gözler önüne serebilir. Sosyal medya üzerinden yayılan viral videolar bakış açımızı değiştirecek.