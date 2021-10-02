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    • Burçlar
    • 02.10.2021 08:42
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    • 02.10.2021 08:42
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    2 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Ekim 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Söylenenin nasıl söylendiği değil nasıl anlaşıldığı önemli

    Günün özeti; Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır.
    Astrogündem: Venüs-Plüton 60'lığı, gelişen tıbbın yanına ilişen estetik sektörüne olan güvenin sorgulanması gerektiğini gözler önüne serebilir. Sosyal medya üzerinden yayılan viral videolar bakış açımızı değiştirecek.

    KOÇ
    İkilili ilişkilerde huzuru ön planda tutmak isteyebilir, huzurun olmadığı yerden hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz.

    BOĞA
    İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.

        İKİZLER
        Son zamanlarda ailevi konularda kişisel isteklerinizden ziyade topluluk ile hareket edebilmeniz gerekmekte.

        YENGEÇ
        Mesleki konularda edindiğiniz başarılar başkaları tarafından kıskanılabilir ya da bazı rakipler belirebilir oldukça dikkatli olmanız gerekmekte.

        ASLAN
        Aşk hayatınızda başarılı bir gün geçirebilirsiniz. İstediğiniz bir konuyu başarıya ulaştırmak için gösterdiğiniz çaba ve gelen başarı ile gururlanabilirsiniz.

            BAŞAK
            Önümüzdeki günler itibari ile de yeni yerler keşfetmek isteyebilirsiniz. Güveni ilişkinizin merkezi haline getirin. Sağlığınız yerinde.

            TERAZİ
            Aşk konusunda partnerinizle oldukça uyumlu olacağınız bir gündesiniz. Sadece işinize konsantre olmada büyük problem çekebilirsiniz.

            AKREP
            Bugünlerde yaptığınız küçük işlerin bile üstesinden gelmek sizin için büyük başarı olabilir zira üşegeçlik yaşayabilirsiniz.

                YAY
                Eğitim alanında özellikle oldukça başarılı olabilirsiniz. Arada bir tatil vermenin zararı yoktur uzun süredir meşguliyetiniz kendini bu şekilde gösterebilir.

                OĞLAK
                Aşk hayatınızda partnerinize karşı ılımlı yanaşmayı tercih edebilir, bu sayede ilişkinizi daha uzun ve sürdürülebilir kılabilirsiniz.

                KOVA
                Aşk konusunda kendinize olan güveniniz ve netliğiniz partnerinizin oldukça hoşuna gidebilir. Sağlık alanında ise diz ağrılarına dikkat etmelisiniz.
                    Bölücüleri korku sardı!
                    Haberler Burçlar 2 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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