2 Ekim 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Günün özeti; Önemli olan, söylenenin ne olduğu ya da nasıl söylendiği değil, nasıl anlaşıldığıdır.
Astrogündem: Venüs-Plüton 60'lığı, gelişen tıbbın yanına ilişen estetik sektörüne olan güvenin sorgulanması gerektiğini gözler önüne serebilir. Sosyal medya üzerinden yayılan viral videolar bakış açımızı değiştirecek.
KOÇ
İkilili ilişkilerde huzuru ön planda tutmak isteyebilir, huzurun olmadığı yerden hemen uzaklaşmayı tercih edebilirsiniz.
BOĞA
İş konusunda çok fazla hevesiniz olmamakla beraber disiplininizi bir kez daha ortaya koymaktan çekinmeyebilirsiniz.