1 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton 90'lığı, 6 Aralık 1922'de Venüs Retrosu'nda kurulan Birleşik Krallığın kulislerine kulak vermemiz gerektiğini bizlere hatırlatacak. Bağımsızlık, özerklik ve Fransa ile olan bazı anlaşmazlıklar önümüzdeki ayların ana konusu olacak. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin'in 72 yıl önce bugün kurmuş olduğu cumhuriyetin kutlamalarına Doğu Türkistan tarafından yapılacak protestolar bütün dünyada eş zamanlı bir şekilde ses getirecek. Ülkemizde ise gündem hızlanıyor.
KOÇ
İnsanlarla iş birliğinde bulunmak size keyif verirken onların üzerinde üstünlük kurmamaya çalışın. Bazı kişilerle ortak hedef sürdürmeyi tercih edebilirsiniz.
BOĞA
Aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir, bitişler ve başlangıçlar hususunda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.