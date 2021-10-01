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    • 01.10.2021 09:04
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    1 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Ekim 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Ekim 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gölgesiz mutluluk olmaz, bak güneşte bile leke var

    Astrogündem: Merkür-Plüton 90'lığı, 6 Aralık 1922'de Venüs Retrosu'nda kurulan Birleşik Krallığın kulislerine kulak vermemiz gerektiğini bizlere hatırlatacak. Bağımsızlık, özerklik ve Fransa ile olan bazı anlaşmazlıklar önümüzdeki ayların ana konusu olacak. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin'in 72 yıl önce bugün kurmuş olduğu cumhuriyetin kutlamalarına Doğu Türkistan tarafından yapılacak protestolar bütün dünyada eş zamanlı bir şekilde ses getirecek. Ülkemizde ise gündem hızlanıyor.

    KOÇ
    İnsanlarla iş birliğinde bulunmak size keyif verirken onların üzerinde üstünlük kurmamaya çalışın. Bazı kişilerle ortak hedef sürdürmeyi tercih edebilirsiniz.

    BOĞA
    Aile ilişkileriniz ön plana çıkabilir, bitişler ve başlangıçlar hususunda kendinizi daha cesaretli hissedebilirsiniz.

        İKİZLER
        Bağışıklık histeminiz düşebilir ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara daha kolay kapılabilirsiniz bu yüzden kendinize çok dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.

        YENGEÇ
        Bir işi ya da bir ilişkiyi büyütüp güzelleştirmek için gösterdiğiniz çabaya değdiğini görerek daha da verimli olmaya hevesli olabilirsiniz.

        ASLAN
        Hayatınızdaki eksiklikleri tamamlamak için çaba gösterebilirsiniz. Düşünerek hareket edeceğiniz için aldığınız kararlardan dönmek zorunda kalmayabilirsiniz.

            BAŞAK
            Bugünlerde aşk ilişkilerinizde fevri çıkışlar yapmamaya ve ani kararlar vermemeye özen göstermelisiniz. Güleryüzünüz neşe saçacak.

            TERAZİ
            Bugünlerde kendinizi her konuda verimli hissedebilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde özellikle küskünlükleri bitirmek için uygun bir gündesiniz.

            AKREP
            Desteklenmediğinizi hissedebilir, desteği dışarıdan arayabilirsiniz. Aradığınız çözüm ve potansiyelin sadece sizde olduğunu hep hatırlamanız oldukça önemli.

                YAY
                Özellikle de vücudunuza gereken özeni göstermeniz çok önemli olacaktır. İş ve diğer her konuyu 2. plana atıp sağlığınızı önemsemelisiniz.

                OĞLAK
                Özellikle partnerinizle sert tartışmalar yaşanmaması açısından bir probleminiz olduğunda sakin bir üslupla konuşmalısınız.

                KOVA
                Bugünlerde yapmak istediklerinize hevesinizi ve cesaretinizi toplayabilirsiniz ancak aile ilişkileri hususunda dikkatli olmanız önemli olacak.
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                    Haberler Burçlar 1 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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