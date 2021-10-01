1 Ekim 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton 90'lığı, 6 Aralık 1922'de Venüs Retrosu'nda kurulan Birleşik Krallığın kulislerine kulak vermemiz gerektiğini bizlere hatırlatacak. Bağımsızlık, özerklik ve Fransa ile olan bazı anlaşmazlıklar önümüzdeki ayların ana konusu olacak. Merkür Retrosu'nda kurulan Çin'in 72 yıl önce bugün kurmuş olduğu cumhuriyetin kutlamalarına Doğu Türkistan tarafından yapılacak protestolar bütün dünyada eş zamanlı bir şekilde ses getirecek. Ülkemizde ise gündem hızlanıyor.