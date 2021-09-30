30 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter etkileşimi, Ekonomi arenasında şansını denemek isteyen genç girişimciler artabilir diyor. 30 Eylül 1961'li Mars'ı Terazi olan, OECD'nin verileri dünyadaki birçok ülkenin ekonomik planlarını etkileyebilir. Bu yapıya benzer teşkilatlanmalar çoğalabilir.
KOÇ: SABİT düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda kendinizi üzmeyin.
BOĞA: BİLİNÇALTINIZDA gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Sosyal aktivitelerde çelişkili bir tavır içindesiniz.