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    • 30.09.2021 09:00
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    30 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    30 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 30 Eylül 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 30 Eylül 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün, hayatınızın geri kalanının ilk günü

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter etkileşimi, Ekonomi arenasında şansını denemek isteyen genç girişimciler artabilir diyor. 30 Eylül 1961'li Mars'ı Terazi olan, OECD'nin verileri dünyadaki birçok ülkenin ekonomik planlarını etkileyebilir. Bu yapıya benzer teşkilatlanmalar çoğalabilir.

    KOÇ: SABİT düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda kendinizi üzmeyin.



    BOĞA: BİLİNÇALTINIZDA gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Sosyal aktivitelerde çelişkili bir tavır içindesiniz.



        İKİZLER: BAZILARINIZ için kısa süreli aşklar söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemelisiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz kafanızda karmaşa rüzgarları esecek



        YENGEÇ: DUYGUSAL saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken kendinizi geriye çekmek olmalı. Birçoğunuz yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak



        ASLAN: Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması sosyal gelişimleri de beraberinde getirecek. Akıcı konuşmalarınızla karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz.



            BAŞAK: EVLİLİKLERDE yaşanacak sorunlar ve eşlerin birbirini kıskanmaları gibi olaylar gündemde olacak. Çelişkilerden bir an önce kurtulmalı ve kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.



            TERAZİ: HAYATINIZDA güçlü insanlarla birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunun farkındasınız



            AKREP: PARTNERİNİZLE farklı düşünceler içinde olacaksınız. Onun iyi niyetli yaklaşımları, sizin çevresel şartlarınıza uymayabilir. Duygusal ilişkilerinize hiç kimsenin karışmasını istemiyorsunuz



                YAY: YAŞADIĞINIZ düş kırıklıkları size dersler verecek. İleride takınacağınız tavırlar hayatınızla ilgili bazı ögeleri belirleyici yapacak. İş ve kariyer konusunda, hala güçlüsünüz biliyorsunuz.



                OĞLAK: İLİŞKİLERİNİZDE yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz. Kalıplaşmış düşüncelerden rahatsız olmanıza rağmen, hedeflerinizde mantığı ön plana almalısınız.



                KOVA: BUGÜN özellikle çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Girdiğiniz topluluklarda duygularınızı be isteklerinizi hızla yaşama geçireceksiniz.



                    BALIK: SIRA DIŞI düşünceler içindesiniz acele kararlar almamalısınız. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin veriyor ve ruhsal dengeniz için, olaylara akıllı, mantıklı yorumlar getirmek istiyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 30 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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