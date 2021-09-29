29 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Neptün 120'liği, ülkemizin ve Rusya'nın iş birliği yaptığı alanlarda hangisine ''devam'' hangisine ''tamam'' diyeceğimiz netleşecek. Terazi burcu Putin, Merkür Retro'sundan birinci derecede etkilenirken, Suriye ve Türkiye arasında tampon oluşturmaya çalışsa da canımızı sıkacak.
KOÇ
Bu günlerde eşsiz bir egonuz var. Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.
BOĞA
Enerjiniz hat safhada. Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.