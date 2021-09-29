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    • Burçlar
    • 29.09.2021 08:53
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    • 29.09.2021 08:53
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    29 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Eylül 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Önce çalışın sonra dinlenin.

    Astrogündem: Venüs-Neptün 120'liği, ülkemizin ve Rusya'nın iş birliği yaptığı alanlarda hangisine ''devam'' hangisine ''tamam'' diyeceğimiz netleşecek. Terazi burcu Putin, Merkür Retro'sundan birinci derecede etkilenirken, Suriye ve Türkiye arasında tampon oluşturmaya çalışsa da canımızı sıkacak.

    KOÇ
    Bu günlerde eşsiz bir egonuz var. Partnerinize öfkelenmiş durumdasınız. Oysa fazla olayları büyütmeden beyninizi dinlendirin.

    BOĞA
    Enerjiniz hat safhada. Sürekli umudunuzu yeniliyor ve olayları sevgiyle karşılıyorsunuz. Sizi üzenlerle dahi dost olmayı başarıyorsunuz.

        İKİZLER
        Bazı güzellikler uzun uğraşıların ardından gelebilir. Oysa sizler bugün oldukça sabırsız ve aceleci davranıyorsunuz. Sağlık sorunlarınız olabilir.

        YENGEÇ
        Sabırlı ve azimli bir şekilde ilerleme kaydediyorsunuz. Özellikle aşk konusunda partnerini şaşırtmayı başardınız.

        ASLAN
        Bilhassa ilişkinizde koruyucu, sahiplenici ve destekleyici duruşunuz partnerinizle ilişkinizin düzelmesinde büyük rol oynayabilir.

            BAŞAK
            Çok daha fazla olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. Her zaman gücünüzü iyi yönde kullanmalısınız.
            Bu pozitif haliniz dostlarınızın dikkattini çeliyorsunuz.

            TERAZİ
            Ortaklı iş ya da hedeflerde daha başarılı olacağınız, yaratıcı yeteneklerinizi daha çabuk ortaya koyabileceğiniz bir gündesiniz.

            AKREP
            Dua ve ibadet için uygun bir gündesiniz. Niyetlerinizi dualara dökebilirsiniz.
            Ayrca aşk konusunda ilişkinizi kolaylıkla sürdürebileceğiniz bir süreçtesiniz.

                YAY
                Kendinizle çelişmemek için öncelikle iyimser düşünmelisiniz.
                Bu davranış tarzı ideallerinize bir adım daha yaklaştırır.

                OĞLAK
                Mesleki konulardaki güvence arayışınız yerini manevi arayışa bırakabilir, bugün hayata daha yoğun bir güven duyarak huzuru arayabilirsiniz.

                KOVA
                Bugünlerde hayatınıza dair daha sakin ve sevgi dolu bir tutum sergileyebilirsiniz.
                Ondan alacağınız ufak haber veya bir hediye sizi mutlu edecek.
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                    Haberler Burçlar 29 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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