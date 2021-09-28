28 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Venüs 45'liği biyomedikal alanına olan yatırımların artacağına işaret ediyor. Yeni tedavi yöntemlerini konuşan dünya, yapay zekalı uzuvlar ile tanışmak üzere olabilir. Biz ekonomiyi konuşurken dünya bir bir gelişmelerini açıklayacak.
KOÇ
Hiç bir şekilde sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz. Kendinizde bir o kadar dürüstsünüz. Merhamet yönünüz ağır basacak.
BOĞA
Bugün bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler.aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.