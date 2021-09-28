28 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Venüs 45'liği biyomedikal alanına olan yatırımların artacağına işaret ediyor. Yeni tedavi yöntemlerini konuşan dünya, yapay zekalı uzuvlar ile tanışmak üzere olabilir. Biz ekonomiyi konuşurken dünya bir bir gelişmelerini açıklayacak.