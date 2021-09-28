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    • 28.09.2021 09:03
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    • 28.09.2021 09:03
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    28 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    28 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Eylül 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Eylül 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gelişmeler bir bir açıklanacak

    Astrogündem: Güneş – Venüs 45'liği biyomedikal alanına olan yatırımların artacağına işaret ediyor. Yeni tedavi yöntemlerini konuşan dünya, yapay zekalı uzuvlar ile tanışmak üzere olabilir. Biz ekonomiyi konuşurken dünya bir bir gelişmelerini açıklayacak.

    KOÇ
    Hiç bir şekilde sahte dostluklara rağbet etmiyordunuz. Kendinizde bir o kadar dürüstsünüz. Merhamet yönünüz ağır basacak.

    BOĞA
    Bugün bir takım kişiler sizin imkanlarınızdan faydalanmak adına çevrenizde bolca dolaşabilirler.aman dikkat edin mali kayıplar yaşayabilirsiniz.

        İKİZLER
        Son zamanlarda birilerinin sizinle oyun oynuyor düşüncesi kalbinizi kırıyor oysa öyle birşey yok sadece siz evham ediyorsunuz.

        YENGEÇ
        Kendinizi başkalarına adamış gibisiniz adeta. Sizinde kendinize göre bir takım arzularınız olması gayet doğal çabalamalısınız.

        ASLAN
        Bir şeyleri kabullenmemek adına sürekli zihninizi yoruyorsunuz. Oysa gerçekleri kabullenerek çözümler üretebilirsiniz.

            BAŞAK
            Kendinizi iş konusunda öyle şartlamışsınız ki adeta siz değil başka biri olmuşsunuz. Edişe verici bir durum olmasa da özel tedbir almalısınız.

            TERAZİ
            Maddi olmasada manevi destek vermeniz karşınızda ki dostunuzu bir hayli memnun oluyor. Biraz şakacı ve espritüel olmanız harika.

            AKREP
            Hayatınızda çok önem verdiğiniz değerlerden vazgeçebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla asla ağız dalaşı yaşamayın. Sizden özür dileyen kişiler olacak.

                YAY
                Harcamalarınızı dikkatli yapmalısınız. Sürekli tetikte olmanız mutsuzluğunuzu hazırlamanız anlamına gelebilir.

                OĞLAK
                Mücadele ile geçen bir süreç yaşadınız ve bugün sanki öfke patlaması yaşıyorsunuz. Ruh halinize hakim olmayı başarmak zorundasınız.

                KOVA
                Son derece bilimsel ve adil kararlar vererek birilerine muhteşem yardımlarda bulunuyorsunuz. Özellikle mali konularda bir haylı sıkıntılı dönemdesiniz.
                    Sokakta oyun bir başka güzel!
                    Haberler Burçlar 28 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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