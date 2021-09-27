24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları ve atama yerleri! Adli Yargı kura sonucu öğrenme ekranı!

24. dönem Hakim Savcı adayları kura sonuçları açıklandı mı? İsim listesi yayınlandı mı? İşte Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı kura çekimi sonuç öğrenme linki...

24. DÖNEM HAKİM SAVCI ADAYLARI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura çekimi 27 Eylül Pazartesi günü az önce yapıldı. Başkan Erdoğan atanan kişilerin isimlerini tek tek açıkladı.

KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Başkan Erdoğan'ın katıldığı törende Hakim savcı kura sonuçları canlı yayında açıklandı. İsim listesine adaylik.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

ADLİ YARGI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI KURA ÇEKİMİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI

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