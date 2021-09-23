23 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş'in Terazi burcuna geçişi ile beraber gezegenler hava burcu takım yıldızına teslim oldu. Bugünden sonra 11 Haziran 1930'da Güneş'i ve Jüpiter'i ikizler olan Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla Dolar yükselecek.
KOÇ: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor oluşunuz bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün, ince işler peşindesiniz.
BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmalı ve içsel dinginliğinize önem vermelisiniz. Sizden olumlu bahsediyorlar.