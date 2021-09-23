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    • 23.09.2021 08:31
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    23 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Eylül 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 23 Eylül 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Artık sağlam basmak istiyor ve taviz vermekten kaçıyorsunuz!

    Astrogündem: Güneş'in Terazi burcuna geçişi ile beraber gezegenler hava burcu takım yıldızına teslim oldu. Bugünden sonra 11 Haziran 1930'da Güneş'i ve Jüpiter'i ikizler olan Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla Dolar yükselecek.

    KOÇ: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor oluşunuz bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün, ince işler peşindesiniz.



    BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmalı ve içsel dinginliğinize önem vermelisiniz. Sizden olumlu bahsediyorlar.

        İKİZLER: İŞ arkadaşlarınızı çabuk ikna edebiliyorsunuz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmeniz gerekiyor.



        YENGEÇ: BUGÜN, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz.



        ASLAN: SİZ her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Karşınıza çıkabilecek sorunları önlemek için, küçük molalar vermelisiniz.



            BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Günlük yaşamınızda baş edebileceğiniz gerçeklerden kaçıyorsunuz. Birçok konuda yeteneklisiniz.

            TERAZİ: BUGÜN, işinizde güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsunuz fakat daha katılımcı olmalısınız.



            AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Yaşadığınız olumsuzlukları bir an önce unutmalısınız.



                YAY: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, yeni kazançlar bulmalısınız.



                OĞLAK: SIRA DIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Mesleki konularda ihmal ettiğiniz konuları gündeme gelecek.



                KOVA: AİLENİZİN tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman hayattan çok sıkılıyorsunuz.



                    BALIK: YARATICILIĞINIZA her zamankinden çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Artık sağlam basmak istiyor ve taviz vermekten kaçıyorsunuz.
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                    Haberler Burçlar 23 Eylül 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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