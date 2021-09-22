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    • Burçlar
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    • 22.09.2021 08:48
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    22 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Eylül 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte22 Eylül 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz!

    Astrogündem: Merkür-Plüton karesi yeni medya unsurlarını doğru biçimde kullanmak isteyen ülkeleri ön plana çıkarabilir. Danimarka'nın yaptığı esnetme hareketleri dünyada bu furyanın hızlanmasına sebebiyet verebilir.

    KOÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.



    BOĞA: SİZİ fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak işleriniz olacak.



        İKİZLER: FARK edilme çabası içinde olacağınız bu günde, duygusal anlamda kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz. Partnerinizden bu konuda anlayış beklemenize rağmen, duygusal çatışmalardan kaçamayabilirsiniz.



        YENGEÇ: DEĞİŞİK işler yapıp fazla aktiviteden zarar görmek istemiyorsunuz. Parasal konularda aceleci davranmaktan kaçınıyorsunuz.
        Çelişkilerden kurtulup kendinizi ifade edecek konulara yönelmelisiniz.



        ASLAN: ÇEVRELERİNİZDE sevginizi göstermekte zorlanabilirsiniz. Sanatsal olayları takip etmekten zevk duyacağınız bir gün. Birçok davete katılacağınız ve kendinizi oldukça mutlu hissedeceğiniz bir dönemdesiniz.



            BAŞAK: SEVDİKLERİNİZE karşı duygusal davranmak istiyorsunuz. Aklınıza taktığınız konularda ısrarcı fakat sessiz bir protesto davranışları içindesiniz. İnançlarınıza göre yaşamı çok güzel sorguluyorsunuz.



            TERAZİ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli olacak. Özgün kişiler size motivasyon sağlıyor.


            AKREP: İŞ ilişkilerinizde yoğunluk söz konusu. Birçok işinizi zincirleme halletmek zorunda kalacaksınız. Çevrenizle iş birliği içinde olacaksınız. Verilmiş sözlerinizi unutmayın ve hatırlatmalara da kızmayın.


                YAY: DUYGUSAL konularda fazla hassas olduğunuz bir gün. Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere tepki oluşturacaksınız.
                Yaşamınızla ilgili en temel öğeler için bile çarpışma zorunluluğu yaşıyorsunuz.



                OĞLAK: YÖNETİCİ ruhunuzu bir türlü tatmin edemiyorsunuz.
                Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Özgürlüğünüzü zedelemeyen tüm işlere hazırsınız.



                KOVA: ÇOK yönlü kişiliğinizi vurgulayarak çalışmalarınızda başarılı bir grafik çiziyorsunuz.
                Bugün çevre ilişkilerinizde belli bir disiplin istiyorsunuz. Kaprisli değilsiniz ama karışık işlere tahammülünüz yok.



                    BALIK: KENDİNİZİ sezgisel olarak ifade etmesini çok iyi biliyorsunuz. Bugün hak ettiğiniz ödülü almak için, sınırlarınızın üzerinde bir performans sergileyeceksiniz. Bazı bağlantılarınızı doğru yönlendireceksiniz.
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                    Haberler Burçlar 22 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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