22 Eylül 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Plüton karesi yeni medya unsurlarını doğru biçimde kullanmak isteyen ülkeleri ön plana çıkarabilir. Danimarka'nın yaptığı esnetme hareketleri dünyada bu furyanın hızlanmasına sebebiyet verebilir.
KOÇ: ESKİ duyguların sizi yanıltmasına izin vermemelisiniz. Yeni kararlar almak için uygun bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizde sizden yaşı daha büyük kişilerin bazı desteğini üzerinizde hissedeceksiniz.
BOĞA: SİZİ fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle ortak işleriniz olacak.