Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 21.09.2021 08:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.09.2021 08:45
    ABONE OL

    21 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    21 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 21 Eylül 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Eylül 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz!

    Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği gizli kapılar arkasında saklanan sırların altını çiziyor. Dünyada unutulmaya yüz tutmuş bir takım tarihi eserler, çeşitli diplomatik stratejilerle elde edilmek istenilebilir.

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızla ilgili, arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermelisiniz.



    BOĞA: KENDİNİZİ son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.



        İKİZLER: SINIRSIZ özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bir çok çalışmayla ilgili yapılanma içindesiniz. Tarzınız, bazı kişileri olumlu etkiliyor.


        YENGEÇ: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkaracak. Kişisel çabalarınız, çevrenizin koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

        ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.
        Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.
        Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde. Yeni projeler peşindesiniz.



            BAŞAK: Duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.



            TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



            AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız.
            Toplumsal olaylardan uzak kalmak canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.



                YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.



                OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.
                Şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmek yorulmanıza neden oluyor.



                KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık, akıl olduğu zaman, kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Dostlarınızın vereceği desteklerin önemli olduğunun farkındasınız.



                    BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.
                    İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Kılıçdaroğlu İmralı’dan davet mi bekliyor?
                    Haberler Burçlar 21 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                        SON DAKİKA