21 Eylül 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği gizli kapılar arkasında saklanan sırların altını çiziyor. Dünyada unutulmaya yüz tutmuş bir takım tarihi eserler, çeşitli diplomatik stratejilerle elde edilmek istenilebilir.
KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızla ilgili, arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermelisiniz.
BOĞA: KENDİNİZİ son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.