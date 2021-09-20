Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 20.09.2021 08:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 08:44
    ABONE OL

    20 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Eylül 2021 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor!

    Astrogündem: Satürn, Neptün'ün markajından bir türlü çıkamıyor. Dünya bir yerden bir yere göçüyor. Her ne kadar görmesek de mülteci ve sığınmacı sorunları birçok ülkenin sınırlarında yığılma yaratacak. Uluslararası uçuşlar aşı kartlarının pasaportlara işlenmesinin yolunu açacak.

    KOÇ: KENDİ doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.



    BOĞA: OLAYLARA mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanıyorlar.


        İKİZLER: KAZANÇLARINIZI düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün içindesiniz. Fatura takiplerinizi unutmayın.



        YENGEÇ: AŞK konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Partnerinizle aranızda gelişen önemli durumlar, sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.


        ASLAN: ARKADAŞLARINIZLA ortak bazı planların içinde olmak, sizi olumlu etkileyecek. Sizi bekleyen sürprizlere hazırlanmalısınız. Bazı konularda takıntılı hareket ediyorsunuz.



            BAŞAK: MADDESEL konularda sezgilerinize güvenebilirsiniz. Partnerinizin sizinle aynı düzeyde olması, kişisel ve ortak çabalarınızı daha da verimli hale dönüştürebilir. İsteklerinizde artış gözlenecek.


            TERAZİ: BUGÜN arkadaşlarınızı arama ihtiyacı içindesiniz. Özel dostlarınızı ihmal etmek istemiyorsunuz. Onlarla ortak çalışmalar için, bazı planlarınız var ve çevresel koşullarınızdaki uyuma dikkat etmelisiniz.



            AKREP: AİLENİZE karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununu yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz.



                YAY: BAĞLANTI içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.


                OĞLAK: DUYGUSAL davranmaktan çok akılcı olmayı yeğlemelisiniz. Bugün özellikle arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.



                KOVA: ÇEVRENİZDE her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Düşüncelerinize, çevrenizden destek gelecek.



                    BALIK: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Bugün, dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı çok istiyorsunuz. Maddi konularda güven arayışınız hiç bitmiyor.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İP’li isim FETÖ sevdalısı çıktı
                    Haberler Burçlar 20 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
                        SON DAKİKA