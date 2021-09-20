20 Eylül 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Satürn, Neptün'ün markajından bir türlü çıkamıyor. Dünya bir yerden bir yere göçüyor. Her ne kadar görmesek de mülteci ve sığınmacı sorunları birçok ülkenin sınırlarında yığılma yaratacak. Uluslararası uçuşlar aşı kartlarının pasaportlara işlenmesinin yolunu açacak.
KOÇ: KENDİ doğrularına inandığınız konularda, iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün, iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyorsunuz.
BOĞA: OLAYLARA mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanıyorlar.