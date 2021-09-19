19 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Hızlı hareket eden gezegen ile şans gezegeni hava burçlarında iletişim kuruyor. İlk test uçuşunu 6 Aralık 2019' da yapmış ve haritasında hava elementi olmayan TİHA'nın ticari anlamda önünü açan günler başlıyor.
KOÇ: GÜN içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmalısınız. Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak işler peşinde olacaksınız. İş yaşantınızda öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.
BOĞA: VENÜS ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.