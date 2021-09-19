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    • 19.09.2021 08:48
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    19 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    19 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 19 Eylül 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 19 Eylül 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz!

    Astrogündem: Hızlı hareket eden gezegen ile şans gezegeni hava burçlarında iletişim kuruyor. İlk test uçuşunu 6 Aralık 2019' da yapmış ve haritasında hava elementi olmayan TİHA'nın ticari anlamda önünü açan günler başlıyor.

    KOÇ: GÜN içinde duygusal davranmanıza neden olacak konulardan uzak kalmalısınız. Bugün yaratıcılığınızı ön plana çıkaracak işler peşinde olacaksınız. İş yaşantınızda öfkenizle başa çıkmayı öğrenmelisiniz.

    BOĞA: VENÜS ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz.

        İKİZLER: İLİŞKİLERİNİZİ yeniden irdelemelisiniz. Dengeli davranmaya çalışırken, maddi konularda yanlışlar yapabilirsiniz. İleri vadeli sözler vermemelisiniz. Fikirlerinizi paylaşma konusunda dikkatli olun.

        YENGEÇ: AİLENİZE karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununu yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Yakın takip canınızı sıkabilir. Rahat şartlarda çalışmak istiyorsunuz.

        ASLAN: BUGÜN, olayları her türlü şekilde irdeleme şansını yakalayacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken, mantıksal yönünüz oldukça ağır basıyor. Şartlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekiyor.

            BAŞAK: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemediğiniz kesin. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kişisel zevkleriniz çok önemli durumda. Bugün özel çalışmalar içindesiniz.

            TERAZİ: VENÜS, günlük çalışmalarınızın rutin ilerlemesine neden olabilir. Yatırım konusunda ilginç fikirler geliştireceksiniz. Sabah saatlerinde düşük olan enerjiniz, günün ilerleyen zamanlarında yoğun olacak.

            AKREP: İNATÇI yapınızı bilenler, yenilikler konusunda sizi ikna edemiyorlar. Bildiğiniz konulardan şaşmıyorsunuz. Bugün, yanlış konularda ısrarcı davranmanız yüzünden, hatalara neden olabilirsiniz.

                YAY: BUGÜN, duygularınız oldukça yoğun ve abartılı gelişiyor. Sizin her zamanki çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çok çabuk geçecek ve dinginliğe kavuşacaksınız. İş yoğunluğu yorgun düşürebilir

                OĞLAK: ÇEVRENİZLE ilgili eski şartları yeniden düzenlemenin zamanı geldi. Son günlerde iş yaşantınızda değişimler yaşıyorsunuz. Aklınıza gelen çılgın düşüncelerden vazgeçmeli ve fırsatları kullanmalısınız.

                KOVA: DİPLOMATİK yapınızla çalışma arkadaşlarınızı çok iyi idare ediyorsunuz. Rekabet etmeyi seviyor, problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız, uygun bir davranış şekli.

                    BALIK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler yaşayabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 19 Eylül 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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