17 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

#Astrogündem: Venüs-Satürn karesi, 1960 yılında Mars hava burcundayken kurulan OPEC'in iki önemli üyesi BAE ve Suudi Arabistan'ın birbirine düştüklerini bütün dünyanın göreceğini işaret ediyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağılıyor.
KOÇ: BUGÜN enerjinizi iyi kullanmalısınız. Dostlarınızla bazı ortamlarda kendinizi ispat edeceksiniz. İnandığınız konularda tecrübeleriniz söz konusu olacaktır. Araştırdığınız konulara dikkat edin.
BOĞA: VENÜS, yapıcı olmanıza yardım ediyor. Başarabileceğinizden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir.
İKİZLER: UZUN süredir düşündüğünüz konular üzerinde destekleyici çalışmalar içinde olursanız, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanabileceksiniz. Bugün zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz.
YENGEÇ: MÜKEMMELIYETÇI ve yargılayıcı yapınızdan dolayı, partnerinizle bazı istenmeyen sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi frenlemeli, karşılıklı isteklerinizin bileşkesi doğrultusunda hareket etmelisiniz.