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    17 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Eylül 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Eylül 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Hissettiğiniz duygular sizi doğru yola götürüyor!

    #Astrogündem: Venüs-Satürn karesi, 1960 yılında Mars hava burcundayken kurulan OPEC'in iki önemli üyesi BAE ve Suudi Arabistan'ın birbirine düştüklerini bütün dünyanın göreceğini işaret ediyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağılıyor.

    KOÇ: BUGÜN enerjinizi iyi kullanmalısınız. Dostlarınızla bazı ortamlarda kendinizi ispat edeceksiniz. İnandığınız konularda tecrübeleriniz söz konusu olacaktır. Araştırdığınız konulara dikkat edin.

    BOĞA: VENÜS, yapıcı olmanıza yardım ediyor. Başarabileceğinizden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir.

    İKİZLER: UZUN süredir düşündüğünüz konular üzerinde destekleyici çalışmalar içinde olursanız, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanabileceksiniz. Bugün zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz.

    YENGEÇ: MÜKEMMELIYETÇI ve yargılayıcı yapınızdan dolayı, partnerinizle bazı istenmeyen sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi frenlemeli, karşılıklı isteklerinizin bileşkesi doğrultusunda hareket etmelisiniz.

        ASLAN. Alınganlık yapmaktan vazgeçin. Kırılmaya müsait yapınız, sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Partnerinizin sizinle ilgili düşünceleri pozitif yönde. Hissettiğiniz duygular sizi doğru yola götürüyor.

        BAŞAK: ÇALIŞTIĞINIZ kişilerin fikirlerinden, sağlıklı bir şekilde etkilenebilirsiniz. Bugün, motivasyonunuzu destekleyici çalışmalar içinde olacaksınız. İş arkadaşlarınızın duygularında farklı nüanslar arıyorsunuz.

        TERAZİ: AŞIRI çalışkanlığınız çevrenizde size olumlu puan kazandırırken, çalışma gücünüzü ikiye katlıyor. Bugün iş yerinizde duygusal desteğe ihtiyacınız var. Zorlayıcı etkiler olmazsa, her işi ideal yaparsınız.

            AKREP: DEĞIŞIK ve farklı fikirler üretebileceğiniz ilginç günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Duygusal değişimlerin sizde yarattığı komplikasyonları önlemek elinizde. Bazı konularda acele karar vermemelisiniz.

            YAY: DOĞANIZ gereği her şeye kolay inanmak istemiyor ve araştırmaya meraklı yapınızla olayları sonuna kadar irdeliyorsunuz. Finans konularında birçok fırsatı bir arada yakalayacağınız bir gün olacak.

            OĞLAK: DÜŞÜNCELERINIZI paylaşmak için gerekli potansiyele sahip olmanıza rağmen, bastırdığınız duygular yüzünden, zaman kaybına uğruyorsunuz. Bugün, yeteneklerinizi sergilemek için fırsatlar var.

                KOVA: BIRÇOK işi bir arada yaptığınız zaman, kendinizi yenilenmiş hissediyorsunuz. Mesleki anlamda size yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız.

                BALIK: İNATÇI tavırlarınızın belirgin olduğu bir gün geçirecek ve kişiselliğinizi daha da güncel hale getirmek isteyeceksiniz. Bir takım kararlarınızı vermeden önce, geçmişin pürüzlerinden kurtulmalısınız.
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                Haberler Burçlar 17 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...
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