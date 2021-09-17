17 Eylül 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

BOĞA: VENÜS, yapıcı olmanıza yardım ediyor. Başarabileceğinizden daha fazlasını yapmak istiyorsunuz. Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir.

İKİZLER: UZUN süredir düşündüğünüz konular üzerinde destekleyici çalışmalar içinde olursanız, enerjinizi olumlu bir şekilde kullanabileceksiniz. Bugün zevkleriniz uğruna aşırılığa kaçıp bünyenizi zorlayabilirsiniz.

YENGEÇ: MÜKEMMELIYETÇI ve yargılayıcı yapınızdan dolayı, partnerinizle bazı istenmeyen sorunlar yaşayabilirsiniz. Kendinizi frenlemeli, karşılıklı isteklerinizin bileşkesi doğrultusunda hareket etmelisiniz.